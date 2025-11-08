Відео
Відео

Головна Психологія Хюґе-філософія — як створити ідеальний затишок вдома

Хюґе-філософія — як створити ідеальний затишок вдома

Дата публікації: 8 листопада 2025 08:00
Оновлено: 07:38
Хюґе-філософія допоможе віднайти щастя — як перетворити дім на місце затишку
Дівчина читає книгу біля каміна. Фото: Pexels

Кінець осені багато хто вважає найпохмурішим періодом, коли не хочеться виходити з дому. Однак навіть у власній оселі можна знайти щастя. Варто лише правильно організувати простір. В цьому допоможе хюґе-філософія.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Головні правила хюґе-філософії

Свідоме сповільнення

Відмовтеся від багатозадачності та сповільніться. Приготуйте собі теплий напій та повільно смакуйте його. Або ж вигадайте інші ритуали, що допоможуть заземлитись й зробити паузу.

Магія світла

Інтенсивне верхнє освітлення вбиває затишок. Саме тому варто використовувати лампи з теплим жовтим світлом, торшери та свічки. Це додасть затишку та створить відчуття безпеки.

Як хюґе-філософія допоможе віднайти щастя
Дівчина запалює свічки. Фото: Pexels

Сенсорна гармонія

Не менш важливо оточити себе приємними на дотик речами: м'якими подушками, пледами чи в'язаними шкарпетками. До того ж варто додати в дім осінні аромати, наприклад, свічки із запахом кориці, гвоздики, сандала чи хвої.

Ідеальне місце для усамітнення

В кожному будинку, де панує хюґе-філософія, має бути своє невелике, затишне місце, призначене виключно для відпочинку. Це може бути крісло біля вікна чи будь-який інший комфортний куток.

Якість, а не кількість

Хюґе — це філософія про задоволення від їжі. Наприклад, поласуйте домашніми булочками з корицею чи густим гарячим супом. Головна умова — насолоджуватися процесом.

Як хюґе-філософія допоможе віднайти щастя
Дівчина їсть круасан. Фото: Pexels

Спільні моменти з близькими

Варто проводити час з родиною та друзями, аби почуватись щасливим. Готуйте разом, спілкуйтеся чи грайте в настільні ігри. Такі моменти принесуть радість.

Музика для душі

Музика здатна значно покращити настрій. Створіть плейлист з улюбленими піснями чи знайдіть тематичні добірки для осіннього настрою. Це допоможе розслабитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які психологічні тренди варто повторити цієї осені. Вони надихнуть та додадуть сил.

Також ми розповідали про те, як не стати заручником осінньої депресії. Кілька порад допоможуть впоратися з хандрою.

психологія осінь поради цікаві факти настрій
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
