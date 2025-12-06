Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Какие фамилии давали чрезвычайно добрым людям — редкие варианты

Какие фамилии давали чрезвычайно добрым людям — редкие варианты

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 20:00
Украинские фамилии, которые давали настоящим добрякам — есть ли ваша среди них
Девушка держит в руках сердце и улыбается. Фото: Freepik

Фамилия — это не просто имя рода. На самом деле оно может многое рассказать о предках человека, ведь раньше фамилию получали из-за ряда особенностей: профессии, характера, внешнего вида, достатка и тому подобное. Среди многих украинских вариантов есть несколько имен рода, которые давали за чрезвычайную доброту.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Какие фамилии давали добрым людям

Раньше людям, которые были чрезвычайно добрыми, давали особые фамилии. Сегодня они довольно редкие и удивляют своим красивым звучанием. Эти варианты указывают на то, что предки человека славились искренностью и отзывчивостью.

В частности, добрые и спокойные люди получали такие фамилии:

  • Тихий;
  • Благий;
  • Тишко;
  • Тихенький.

Эти варианты часто становились именами рода тех украинцев, которые никому не желали зла. Это были справедливые личности, которые ставили доверие, честь и славу превыше всего. Такие фамилии свидетельствуют об уважении, которое проявляли к этим людям.

Кроме того, в некоторых регионах Украины люди, которые имели очень доброе сердце, получали такие фамилии:

  • Деликатный;
  • Ласковый;
  • Любимый;
  • Субтельный;
  • Мирный;
  • Мирош;
  • Сладкий;
  • Святой;
  • Добрий;
  • Добрый;
  • Тихун.

Такие имена рода свидетельствуют о том, что предки человека отличались особой искренностью и доброжелательностью. Такие люди не могли обидеть даже мухи. Сегодня эти варианты достаточно редки.

Кроме того, исследователи предполагают, что так же к вариантам, которые имели подобное значение, могли относиться фамилии Шелковый и Бархатный. Такие имена рода, скорее всего, указывали на покорность и сердечность человека.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии наиболее загадочные. Их происхождение до сих пор не известно.

Также мы рассказывали о том, какие фамилии имеют очень мало украинцев. Эти варианты чрезвычайно редкие и могут удивить.

украинцы психология имена интересные факты фамилия
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации