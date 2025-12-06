Украинские фамилии, которые давали настоящим добрякам — есть ли ваша среди них

Девушка держит в руках сердце и улыбается. Фото: Freepik

Фамилия — это не просто имя рода. На самом деле оно может многое рассказать о предках человека, ведь раньше фамилию получали из-за ряда особенностей: профессии, характера, внешнего вида, достатка и тому подобное. Среди многих украинских вариантов есть несколько имен рода, которые давали за чрезвычайную доброту.

Об этом пишет ТСН.

Реклама

Читайте также:

Какие фамилии давали добрым людям

Раньше людям, которые были чрезвычайно добрыми, давали особые фамилии. Сегодня они довольно редкие и удивляют своим красивым звучанием. Эти варианты указывают на то, что предки человека славились искренностью и отзывчивостью.

В частности, добрые и спокойные люди получали такие фамилии:

Тихий;

Благий;

Тишко;

Тихенький.

Эти варианты часто становились именами рода тех украинцев, которые никому не желали зла. Это были справедливые личности, которые ставили доверие, честь и славу превыше всего. Такие фамилии свидетельствуют об уважении, которое проявляли к этим людям.

Кроме того, в некоторых регионах Украины люди, которые имели очень доброе сердце, получали такие фамилии:

Деликатный;

Ласковый;

Любимый;

Субтельный;

Мирный;

Мирош;

Сладкий;

Святой;

Добрий;

Добрый;

Тихун.

Такие имена рода свидетельствуют о том, что предки человека отличались особой искренностью и доброжелательностью. Такие люди не могли обидеть даже мухи. Сегодня эти варианты достаточно редки.

Кроме того, исследователи предполагают, что так же к вариантам, которые имели подобное значение, могли относиться фамилии Шелковый и Бархатный. Такие имена рода, скорее всего, указывали на покорность и сердечность человека.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии наиболее загадочные. Их происхождение до сих пор не известно.

Также мы рассказывали о том, какие фамилии имеют очень мало украинцев. Эти варианты чрезвычайно редкие и могут удивить.