Украинские фамилии, которые давали настоящим добрякам — есть ли ваша среди них

Фамилия — это не просто имя рода. На самом деле оно может многое рассказать о предках человека, ведь раньше фамилию получали из-за ряда особенностей: профессии, характера, внешнего вида, достатка и тому подобное. Среди многих украинских вариантов есть несколько имен рода, которые давали за чрезвычайную доброту.
Раньше людям, которые были чрезвычайно добрыми, давали особые фамилии. Сегодня они довольно редкие и удивляют своим красивым звучанием. Эти варианты указывают на то, что предки человека славились искренностью и отзывчивостью.
В частности, добрые и спокойные люди получали такие фамилии:
- Тихий;
- Благий;
- Тишко;
- Тихенький.
Эти варианты часто становились именами рода тех украинцев, которые никому не желали зла. Это были справедливые личности, которые ставили доверие, честь и славу превыше всего. Такие фамилии свидетельствуют об уважении, которое проявляли к этим людям.
Кроме того, в некоторых регионах Украины люди, которые имели очень доброе сердце, получали такие фамилии:
- Деликатный;
- Ласковый;
- Любимый;
- Субтельный;
- Мирный;
- Мирош;
- Сладкий;
- Святой;
- Добрий;
- Добрый;
- Тихун.
Такие имена рода свидетельствуют о том, что предки человека отличались особой искренностью и доброжелательностью. Такие люди не могли обидеть даже мухи. Сегодня эти варианты достаточно редки.
Кроме того, исследователи предполагают, что так же к вариантам, которые имели подобное значение, могли относиться фамилии Шелковый и Бархатный. Такие имена рода, скорее всего, указывали на покорность и сердечность человека.
