Україна
Психологія Які прізвища давали надзвичайно добрим людям — рідкісні варіанти

Які прізвища давали надзвичайно добрим людям — рідкісні варіанти

Дата публікації: 6 грудня 2025 20:00
Українські прізвища, які давали справжнім добрякам — чи є ваше серед них
Дівчина тримає в руках серце та посміхається. Фото: Freepik

Прізвище — це не просто ім'я роду. Насправді воно може багато чого розповісти про предків людини, адже раніше прізвище отримували через низку особливостей: професію, характер, зовнішній вигляд, достаток тощо. Серед багатьох українських варіантів є кілька імен роду, які давали за надзвичайну доброту.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Які прізвища давали добрим людям

Раніше людям, які були надзвичайно добрими, давали особливі прізвища. Сьогодні вони доволі рідкісні та дивують своїм красивим звучанням. Ці варіанти вказують на те, що предки людини славилися щирістю та чуйністю.

Зокрема, добрі та спокійні люди отримували такі прізвища:

  • Тихий;
  • Благий;
  • Тишко;
  • Тихенький.

Ці варіанти часто ставали іменами роду тих українців, які нікому не бажали зла. Це були справедливі особистості, що ставили довіру, честь та славу понад усе. Такі прізвища свідчать про пошану, яку виявляли до цих людей. 

Крім того, в деяких регіонах України люди, які мали дуже добре серце, отримували такі прізвища:

  • Делікатний;
  • Ласкавий;
  • Коханий;
  • Субтельний;
  • Мирний;
  • Любий;
  • Мирош;
  • Солодкий;
  • Святий;
  • Добрій;
  • Добрий;
  • Тихун.

Такі імена роду свідчать про те, що предки людини вирізнялись особливою щирістю та доброзичливістю. Такі люди не могли скривдити навіть мухи. Сьогодні ці варіанти досить рідкісні.

Крім того, дослідники припускають, що так само до варіантів, які мали подібне значення, могли відноситись прізвища Шовковий та Оксамитний. Такі імена роду, швидше за все, вказували на покірність та сердечність людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські прізвища найбільш загадкові. Їхнє походження досі не відоме.

Також ми розповідали про те, які прізвища мають дуже мало українців. Ці варіанти надзвичайно рідкісні й можуть здивувати.

українці психологія імена цікаві факти прізвище
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
