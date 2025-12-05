Как ничего не делать на работе и получать высокую зарплату — 4 хитрых приема

Девушка пьет кофе на работе. Фото: Freepik

Некоторые люди способны делать меньше своих коллег и при этом получать такие же или даже большие деньги. Такое искусство хорошо зарабатывать, не работая в офисе — это не талант, а обычные хитрые приемы. Они под силу каждому.

Об этом пишет издание Step By Step.

Правильно подберите работу

Чтобы работать меньше, но получать высокую зарплату, найдите руководящую должность среднего звена. В таком случае вы сможете наладить процесс, в котором за вас будут работать другие люди. В идеале над вами должен быть минимальный или вообще отсутствовать надзор. Это поможет избежать неприятностей с руководством.

Притворяйтесь занятыми

Еще один способ ничего не делать на работе, но получать высокую зарплату — казаться постоянно занятым человеком. Говорите с коллегами и подчиненными быстро, будто у вас нет времени. Постоянно намекайте на то, что у вас тяжелая работа, которая требует сосредоточенности. Люди непременно будут поражены вашей трудовой занятостью.

Не выполняйте задания быстро

Даже если вы получили самое простое задание, не стоит выполнять его быстро. Превратите свою десятиминутную работу в занятие, которое требует нескольких часов упорного труда. Не стоит спешить. Ведите себя так, будто вы слишком заняты и у вас нет времени ни на что.

Используйте компьютер с пользой

Самый простой способ создать впечатление занятости в офисе — использование компьютера. Даже если вы хотите просто полистать соцсети или найти новый рецепт вкусного ужина, делайте это не в телефоне, а с помощью компьютера. Это создаст впечатление, что вы постоянно заняты работой.

