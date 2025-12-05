Як нічого не робити на роботі та отримувати високу зарплату — 4 хитрих прийоми

Дівчина п'є каву на роботі. Фото: Freepik

Деякі люди здатні робити менше за своїх колег і при цьому отримувати такі ж або й навіть більші гроші. Таке мистецтво добре заробляти, не працюючи в офісі — це не талант, а звичайні хитрі прийоми. Вони під силу кожному.

Про це пише видання Step By Step.

Як нічого не робити й все одно отримувати гроші

Правильно підберіть роботу

Аби працювати менше, однак отримувати високу зарплату, знайдіть керівну посаду середньої ланки. У такому випадку ви зможете налагодити процес, в якому за вас працюватимуть інші люди. В ідеалі над вами має бути мінімальний або взагалі відсутній нагляд. Це допоможе уникнути неприємностей з керівництвом.

Прикидайтеся зайнятими

Ще один спосіб нічого не робити на роботі, але отримувати високу зарплату — здаватися постійно зайнятою людиною. Говоріть з колегами та підлеглими швидко, ніби не маєте часу. Постійно натякайте на те, що у вас важка робота, яка потребує зосередженості. Люди неодмінно будуть вражені вашою трудовою зайнятістю.

Не виконуйте завдання швидко

Навіть якщо ви отримали найпростіше завдання, не варто виконувати його швидко. Перетворіть свою десятихвилинну роботу на заняття, яке вимагає кількох годин наполегливої ​​праці. Не варто поспішати. Поводьтеся так, ніби ви надто зайняті й не маєте часу ні на що.

Використовуйте комп'ютер з користю

Найпростіший спосіб створити враження зайнятості в офісі — використання комп'ютера. Навіть якщо ви хочете просто погортати соцмережі чи знайти новий рецепт смачної вечері, робіть це не в телефоні, а за допомогою комп'ютера. Це створить враження, що ви постійно зайняті роботою.

