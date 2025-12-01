Відео
Головна Психологія Як просити про підвищення зарплати — відмову не отримаєте

Як просити про підвищення зарплати — відмову не отримаєте

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 12:33
Підвищення зарплати — як правильно говорити про це з керівником
Керівник говорить з підлеглою. Фото: Freepik

Питання підвищення заробітної плати на роботі завжди викликає сумніви та страх: чи варто говорити про це з керівником, як комунікувати так, аби не отримати відмову. Є кілька ефективних порад, що допоможуть досягнути успіху в такій розмові.

Про це розповіла кар'єрна консультантка Наталія Поставна в коментарі для РБК-Україна.

Читайте також:

Як ефективно попросити підвищення зарплати

Перш за все, експертка радить підготуватися до розмови з керівництвом, а не діяти спонтанно. Варто обдумати свої успіхи в роботі, аби обґрунтувати прохання про підвищення.

"Проаналізуйте свої досягнення за останній час, пропишіть свої сильні сторони, компетенції. Проаналізуйте ситуацію на ринку праці, яку зарплату сьогодні пропонують роботодавці", — радить Поставна.

Експертка наводить кілька фраз, які можна використовувати для ефективнішої розмови з босом:

  • "Моя зарплата не відповідає середньоринковій";
  • "Кількість моїх обов'язків зросла";
  • "Я перевиконав свій план на 50%";
  • "Я знаю, як зробити так, аби все працювало ще краще";
  • "Мені запропонували хорошу посаду в іншій компанії".

При цьому не варто наводити фрази, які будуть схожими на маніпуляції:

  • "Я вже дуже довго працюю в компанії";
  • "У мене складні особисті обставини";
  • "Я обіцяю гори згорнути, якщо підвищите мені зарплату";
  • "Або я отримую підвищення зарплати, або йду з роботи";
  • "Я працюю найбільше серед усіх";
  • "Ви мене не цінуєте".

Розмова про підвищення зарплати буде ефективною тоді, коли ви зможете навести чіткі аргументи керівнику. Зважте всі свої досягнення та не соромтеся відверто говорити про них. Це стане ключем до успішної домовленості з босом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому все менше людей прагне бути керівниками. Психологи назвали головну причину.

Також ми розповідали про те, як обрати кар'єру, що підійде за типом інтелекту. Це ідеальна робота для вас.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
