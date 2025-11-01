Відео
Головна Психологія Люди не хочуть бути керівниками — шість слів пояснюють чому

Люди не хочуть бути керівниками — шість слів пояснюють чому

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 11:31
Оновлено: 09:51
Чому люди більше не хочуть бути керівниками — справа не у відповідальності
Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Одне з нових досліджень показало, що лише 30% працівників хочуть стати керівниками. Решта людей віддає перевагу працювати на нижчих посадах. Такій тенденції є просте пояснення.

Про це пише Inc.

Читайте також:

Чому багато хто відмовляється від ролі керівника

Раніше підвищення до рівня менеджера вважалось престижним досягненням. Зараз же більшість людей вважає це ледь не покаранням. Це з'ясували під час нещодавнього дослідження LinkedIn. З понад 10 тисяч опитаних користувачів лише 30% зазначили, що хотіли б бути на посаді керівника.

Таку кардинальну зміну ставлення до роботи можна пояснити всього кількома словами. Більшість людей не хочуть бути начальниками, бо ніхто не навчив їх ефективно керувати.

Як зазначають в Inc, консалтингова компанія West Monroe опитала 500 менеджерів та з'ясувала, що 66% з них пройшли не більш як вісім годин навчання. До того ж 43% керівників зі стажем менш як рік зовсім не отримали жодної підготовки.

Чому люди більше не хочуть бути керівниками
Жінка-керівник. Фото: Pexels

Експерти зазначають, що перехід до ролі керівника вимагає від людини нової поведінки та оновленого способу мислення. Лідер має не просто освоїти нові навички, а й відмовитися від старих звичок. Лише так йому вдасться досягнути успіху. Приклад можна навести на продавцеві: ставши менеджером, він має перестати концентруватися на особистих угодах і почати допомагати команді досягати результатів. Така людина повинна ставити цілі, давати зворотний зв'язок і розвивати підлеглих.

Саме через відсутність необхідної підготовки та досвіду багато людей просто відмовляються від підвищення. Дехто може бути найкращим спеціалістом, однак посереднім керівником. Все більше людей розуміють це й усвідомлюють, що мало просто стати менеджером, важливо змінити підхід до роботи, аби бути кращим у своїй сфері.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі варіанти роботи для інтровертів та екстравертів. Їм підходять абсолютно різні напрямки кар'єри.

Також ми розповідали про те, як визначити свої сильні сторони в роботі. Допоможе простий психологічний тест.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
