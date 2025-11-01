Почему люди больше не хотят быть руководителями — дело не в ответственности

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Одно из новых исследований показало, что только 30% работников хотят стать руководителями. Остальные люди предпочитают работать на низших должностях. Такой тенденции есть простое объяснение.

Об этом пишет Inc.

Реклама

Читайте также:

Почему многие отказываются от роли руководителя

Ранее повышение до уровня менеджера считалось престижным достижением. Сейчас же большинство людей считает это едва ли не наказанием. Это выяснили во время недавнего исследования LinkedIn. Из более 10 тысяч опрошенных пользователей только 30% отметили, что хотели бы быть на должности руководителя.

Такое кардинальное изменение отношения к работе можно объяснить всего несколькими словами. Большинство людей не хотят быть начальниками, потому что никто не научил их эффективно управлять.

Как отмечают в Inc, консалтинговая компания West Monroe опросила 500 менеджеров и выяснила, что 66% из них прошли не более восьми часов обучения. К тому же 43% руководителей со стажем менее года вовсе не получили никакой подготовки.

Женщина-руководитель. Фото: Pexels

Эксперты отмечают, что переход к роли руководителя требует от человека нового поведения и обновленного образа мышления. Лидер должен не просто освоить новые навыки, но и отказаться от старых привычек. Только так ему удастся достичь успеха. Пример можно привести на продавце: став менеджером, он должен перестать концентрироваться на личных сделках и начать помогать команде достигать результатов. Такой человек должен ставить цели, давать обратную связь и развивать подчиненных.

Именно из-за отсутствия необходимой подготовки и опыта многие люди просто отказываются от повышения. Некоторые могут быть лучшим специалистом, однако посредственным руководителем. Все больше людей понимают это и осознают, что мало просто стать менеджером, важно изменить подход к работе, чтобы быть лучшим в своей сфере.

Напомним, ранее мы писали о лучших вариантах работы для интровертов и экстравертов. Им подходят совершенно разные направления карьеры.

Также мы рассказывали о том, как определить свои сильные стороны в работе. Поможет простой психологический тест.