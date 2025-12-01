Повышение зарплаты — как правильно говорить об этом с руководителем

Как просить о повышении зарплаты — отказ не получите
Вопрос повышения заработной платы на работе всегда вызывает сомнения и страх: стоит ли говорить об этом с руководителем, как коммуницировать так, чтобы не получить отказ. Есть несколько эффективных советов, которые помогут достичь успеха в таком разговоре.
Об этом рассказала карьерный консультант Наталья Поставная в комментарии для РБК-Україна.
Как эффективно попросить повышение зарплаты
Прежде всего, эксперт советует подготовиться к разговору с руководством, а не действовать спонтанно. Стоит обдумать свои успехи в работе, чтобы обосновать просьбу о повышении.
"Проанализируйте свои достижения за последнее время, пропишите свои сильные стороны, компетенции. Проанализируйте ситуацию на рынке труда, какую зарплату сегодня предлагают работодатели", — советует Поставная.
Эксперт приводит несколько фраз, которые можно использовать для более эффективного разговора с боссом:
- "Моя зарплата не соответствует среднерыночной";
- "Количество моих обязанностей возросло";
- "Я перевыполнил свой план на 50%";
- "Я знаю, как сделать так, чтобы все работало еще лучше";
- "Мне предложили хорошую должность в другой компании".
При этом не стоит приводить фразы, которые будут похожими на манипуляции:
- "Я уже очень долго работаю в компании";
- "У меня сложные личные обстоятельства";
- "Я обещаю горы свернуть, если повысите мне зарплату";
- "Либо я получаю повышение зарплаты, либо ухожу с работы";
- "Я работаю больше всех";
- "Вы меня не цените".
Разговор о повышении зарплаты будет эффективным тогда, когда вы сможете привести четкие аргументы руководителю. Взвесьте все свои достижения и не стесняйтесь откровенно говорить о них. Это станет ключом к успешной договоренности с боссом.
Напомним, ранее мы писали о том, почему все меньше людей стремится быть руководителями. Психологи назвали главную причину.
Также мы рассказывали о том, как выбрать карьеру, которая подойдет по типу интеллекта. Это идеальная работа для вас.
Читайте Новини.LIVE!