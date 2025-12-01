Повышение зарплаты — как правильно говорить об этом с руководителем

Руководитель говорит с подчиненной. Фото: Freepik

Вопрос повышения заработной платы на работе всегда вызывает сомнения и страх: стоит ли говорить об этом с руководителем, как коммуницировать так, чтобы не получить отказ. Есть несколько эффективных советов, которые помогут достичь успеха в таком разговоре.

Об этом рассказала карьерный консультант Наталья Поставная в комментарии для РБК-Україна.

Как эффективно попросить повышение зарплаты

Прежде всего, эксперт советует подготовиться к разговору с руководством, а не действовать спонтанно. Стоит обдумать свои успехи в работе, чтобы обосновать просьбу о повышении.

"Проанализируйте свои достижения за последнее время, пропишите свои сильные стороны, компетенции. Проанализируйте ситуацию на рынке труда, какую зарплату сегодня предлагают работодатели", — советует Поставная.

Эксперт приводит несколько фраз, которые можно использовать для более эффективного разговора с боссом:

"Моя зарплата не соответствует среднерыночной";

"Количество моих обязанностей возросло";

"Я перевыполнил свой план на 50%";

"Я знаю, как сделать так, чтобы все работало еще лучше";

"Мне предложили хорошую должность в другой компании".

При этом не стоит приводить фразы, которые будут похожими на манипуляции:

"Я уже очень долго работаю в компании";

"У меня сложные личные обстоятельства";

"Я обещаю горы свернуть, если повысите мне зарплату";

"Либо я получаю повышение зарплаты, либо ухожу с работы";

"Я работаю больше всех";

"Вы меня не цените".

Разговор о повышении зарплаты будет эффективным тогда, когда вы сможете привести четкие аргументы руководителю. Взвесьте все свои достижения и не стесняйтесь откровенно говорить о них. Это станет ключом к успешной договоренности с боссом.

