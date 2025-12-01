Видео
Главная Психология Как просить о повышении зарплаты — отказ не получите

Как просить о повышении зарплаты — отказ не получите

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 12:33
Повышение зарплаты — как правильно говорить об этом с руководителем
Руководитель говорит с подчиненной. Фото: Freepik

Вопрос повышения заработной платы на работе всегда вызывает сомнения и страх: стоит ли говорить об этом с руководителем, как коммуницировать так, чтобы не получить отказ. Есть несколько эффективных советов, которые помогут достичь успеха в таком разговоре.

Об этом рассказала карьерный консультант Наталья Поставная в комментарии для РБК-Україна.

Читайте также:

Как эффективно попросить повышение зарплаты

Прежде всего, эксперт советует подготовиться к разговору с руководством, а не действовать спонтанно. Стоит обдумать свои успехи в работе, чтобы обосновать просьбу о повышении.

"Проанализируйте свои достижения за последнее время, пропишите свои сильные стороны, компетенции. Проанализируйте ситуацию на рынке труда, какую зарплату сегодня предлагают работодатели", — советует Поставная.

Эксперт приводит несколько фраз, которые можно использовать для более эффективного разговора с боссом:

  • "Моя зарплата не соответствует среднерыночной";
  • "Количество моих обязанностей возросло";
  • "Я перевыполнил свой план на 50%";
  • "Я знаю, как сделать так, чтобы все работало еще лучше";
  • "Мне предложили хорошую должность в другой компании".

При этом не стоит приводить фразы, которые будут похожими на манипуляции:

  • "Я уже очень долго работаю в компании";
  • "У меня сложные личные обстоятельства";
  • "Я обещаю горы свернуть, если повысите мне зарплату";
  • "Либо я получаю повышение зарплаты, либо ухожу с работы";
  • "Я работаю больше всех";
  • "Вы меня не цените".

Разговор о повышении зарплаты будет эффективным тогда, когда вы сможете привести четкие аргументы руководителю. Взвесьте все свои достижения и не стесняйтесь откровенно говорить о них. Это станет ключом к успешной договоренности с боссом.

Напомним, ранее мы писали о том, почему все меньше людей стремится быть руководителями. Психологи назвали главную причину.

Также мы рассказывали о том, как выбрать карьеру, которая подойдет по типу интеллекта. Это идеальная работа для вас.

работа психология советы зарплата карьера
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
