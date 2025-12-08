Может ли искусственный интеллект стать лучшим другом — мнение психолога

Девушка смотрит в ноутбук и смеется. Фото: Freepik

Искусственный интеллект уже стал повседневным собеседником и даже другом для многих людей. Его выбирают не потому, что рядом нет близких, а потому, что такое общение кажется более безопасным. На самом деле товарищеские отношения с ИИ могут неожиданно стать настоящей ловушкой.

Об этом рассказал психолог Владимир Цельникер в комментарии РБК-Україна.

Почему дружеские отношения с ИИ могут быть опасными

Многим легче обращаться за поддержкой к искусственному интеллекту, чем к реальным людям. Психолог объясняет, что на это есть несколько причин. Одними из них могут быть стыд или ощущение, что никто не поймет.

"Живой человек — это всегда зеркало. А зеркало может показать что-то, что не хочется видеть: нашу зависимость, нашу потребность в поддержке, нашу злость, детскость, неуверенность. А ИИ — нет", — отмечает Цельникер.

В некоторых ситуациях искусственный интеллект может дать определенное облегчение. Однако он не способен полноценно заменить дружбу или психотерапию. Это хороший инструмент для того, чтобы выговориться и рассказать все напрочь.

"Это тот же эффект, когда люди говорят с домашними животными или с небом ночью — не ожидая реального ответа. ИИ лишь делает это более доступным. Но облегчение не всегда означает внутренние изменения", — объясняет специалист.

Психолог добавляет, что искусственный интеллект может облегчить переживания, однако не вылечить. Вся опасность общения с ИИ заключается в том, что он лишь создаёт иллюзию стабильности. После разговоров с ним может появляться ощущение пустоты, когда нет никакого продолжения или взаимности. К тому же искусственный интеллект работает по набору алгоритмов, а не оценивает ситуацию объективно. Владимир Цельникер отмечает, что ИИ может быть первым шагом в терапии, однако дальнейшее дело должно быть за живыми людьми.

