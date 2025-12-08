Чи може штучний інтелект стати кращим другом — думка психолога

Дівчина дивиться в ноутбук та сміється. Фото: Freepik

Штучний інтелект вже став повсякденним співрозмовником та навіть другом для багатьох людей. Його обирають не тому, що поруч немає близьких, а тому, що таке спілкування здається безпечнішим. Насправді ж товариські стосунки з ШІ можуть неочікувано стати справжньою пасткою.

Про це розповів психолог Володимир Цельнікер в коментарі РБК-Україна.

Чому дружні стосунки з ШІ можуть бути небезпечними

Багатьом легше звертатися за підтримкою до штучного інтелекту, ніж до реальних людей. Психолог пояснює, що на це є кілька причин. Одними з них можуть бути сором чи відчуття, що ніхто не зрозуміє.

"Жива людина — це завжди дзеркало. А дзеркало може показати щось, що не хочеться бачити: нашу залежність, нашу потребу в підтримці, нашу злість, дитячість, невпевненість. А ШІ — ні", — зазначає Цельнікер.

У деяких ситуаціях штучний інтелект може дати певне полегшення. Однак він не здатен повноцінно замінити дружбу чи психотерапію. Це хороший інструмент для того, аби виговоритися та розповісти геть усе.

"Це той самий ефект, коли люди говорять з домашніми тваринами або з небом уночі — не очікуючи реальної відповіді. ШІ лише робить це доступнішим. Але полегшення не завжди означає внутрішні зміни", — пояснює фахівець.

Психолог додає, що штучний інтелект може полегшити переживання, однак не вилікувати. Вся небезпека спілкування з ШІ полягає в тому, що він лише створює ілюзію стабільності. Після розмов із ним може з'являтися відчуття порожнечі, коли немає ніякого продовження чи взаємності. До того ж штучний інтелект працює за набором алгоритмів, а не оцінює ситуацію об'єктивно. Володимир Цельнікер наголошує, що ШІ може бути першим кроком в терапії, однак подальша справа повинна бути за живими людьми.

