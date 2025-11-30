Як стати цікавим співрозмовником — дієві поради від психолога

Чоловік та жінка розмовляють. Фото: Freepik

Стати людиною, яку під час спілкування будуть слухати усі, не складно. Варто лише знати кілька секретів, що допоможуть бути захопливим співрозмовником. Ці правила дадуть змогу вдало вибудовувати комунікацію та підбирати правильні слова.

Про це розповіла психологиня Ірина Кулік в Instagram.

Як стати цікавим співрозмовником

Активно слухайте інших

Найголовніше в розмові — показати, що вам цікаво спілкуватися з людиною. Саме тому варто уважно її слухати та запитувати про те, що вас цікавить. Не бійтеся проявляти інтерес.

Діліться своїм досвідом

Під час розмови варто ділитися історіями зі свого життя та власними думками. Це покаже вашу експертність та зацікавленість. Такий обмін думками сприяє розширенню горизонтів обох сторін.

Знайдіть спільні теми

Варто говорити про те, що цікавить обох. Шукайте теми, які дадуть змогу створити основу для глибшого та плідного обговорення. Лише так можна вибудувати цікаву розмову.

Будьте емпатичними

Аби співрозмовник слухав кожне ваше слово, варто бути співчутливим та не боятися проявляти емоції. Розповідайте те, що ви відчуваєте, які думки це викликає. Така поведінка побудує місток довіри між вами.

Відкрийтеся для нового

Не варто зациклюватися на одних поглядах. Будьте відкритими до нових ідей, які, наприклад, висвітлює співрозмовник. Так вдасться поглибити діалог, а от категоричне стояння на своєму лише відштовхне від вас людину.

Пам'ятайте про невербальну комунікацію

У розмові важливі не лише слова. Не менше значення мають міміка, тон голосу, жести. Психологиня радить не забувати про це та створювати приємну атмосферу під час спілкування за допомогою невербальної комунікації.

Розвивайте свої інтереси

Чим більше ви будете знати, тим цікавіше з вами буде спілкуватися. Не нехтуйте тим, аби постійно дізнаватися щось нове. Це розкриє більше можливостей для захоплюючих розмов.

