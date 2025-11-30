Как стать интересным собеседником — действенные советы от психолога

Мужчина и женщина разговаривают. Фото: Freepik

Стать человеком, которого во время общения будут слушать все, не сложно. Стоит лишь знать несколько секретов, которые помогут быть увлекательным собеседником. Эти правила позволят удачно выстраивать коммуникацию и подбирать правильные слова.

Об этом рассказала психолог Ирина Кулик в Instagram.

Как стать интересным собеседником

Активно слушайте других

Самое главное в разговоре — показать, что вам интересно общаться с человеком. Именно поэтому стоит внимательно его слушать и спрашивать о том, что вас интересует. Не бойтесь проявлять интерес.

Делитесь своим опытом

Во время разговора стоит делиться историями из своей жизни и собственными мыслями. Это покажет вашу экспертность и заинтересованность. Такой обмен мнениями способствует расширению горизонтов обеих сторон.

Найдите общие темы

Стоит говорить о том, что интересует обоих. Ищите темы, которые позволят создать основу для более глубокого и плодотворного обсуждения. Только так можно выстроить интересный разговор.

Будьте эмпатичными

Чтобы собеседник слушал каждое ваше слово, стоит быть сочувствующим и не бояться проявлять эмоции. Рассказывайте то, что вы чувствуете, какие мысли это вызывает. Такое поведение построит мостик доверия между вами.

Откройтесь для нового

Не стоит зацикливаться на одних взглядах. Будьте открытыми к новым идеям, которые, например, освещает собеседник. Так удастся углубить диалог, а вот категорическое стояние на своем только оттолкнет от вас человека.

Помните о невербальной коммуникации

В разговоре важны не только слова. Не меньшее значение имеют мимика, тон голоса, жесты. Психолог советует не забывать об этом и создавать приятную атмосферу во время общения с помощью невербальной коммуникации.

Развивайте свои интересы

Чем больше вы будете знать, тем интереснее с вами будет общаться. Не пренебрегайте тем, чтобы постоянно узнавать что-то новое. Это раскроет больше возможностей для увлекательных разговоров.

