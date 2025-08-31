Мифы о заботе о себе — 3 вещи, которые на самом деле только вредят

Девушка смотрит в окно и улыбается. Фото: Pexels

Забота о себе стала в современном мире едва ли не главным трендом. Существует немало советов о том, как жить в гармонии с собой и спокойствии. Однако некоторые из них — ничто больше, чем просто мифы. Они не просто не помогут, а даже могут навредить.

Самые распространенные мифы о самозаботе

Миф 1. Стоит делать только то, что приносит удовольствие

Настоящая забота о себе — это баланс между удовольствием и ответственностью. Это означает, что стоит не только позволять себе приятные мелочи, но и делать то, что действительно будет полезным в долгосрочной перспективе. Например, заставить себя выйти на прогулку, когда хочется не вставать с дивана, или приготовить полезную пищу вместо очередного обеда на скорую руку.

Девушка готовит полезную пищу. Фото: Pexels

Миф 2. Нужно избегать всего, что вызывает стресс

Дискомфорт может возникать не только тогда, когда вы делаете что-то неправильно. Он также может быть сигналом роста. Поэтому не стоит избегать сложных разговоров, изменений или вызовов. Поймите, что на самом деле вы делаете — заботитесь о себе или просто убегаете от проблем. Сложное решение сейчас может сделать вас более счастливым человеком в будущем.

Миф 3. Если не хочется что-то делать, значит, не нужно

Нам не всегда хочется делать то, что действительно полезно. Однако мотивация может появиться уже во время действий, поэтому просто начните. Например, не бегите сразу в спортзал, если хотите начать заниматься спортом. Попробуйте хотя бы с разминки — дальше станет легче. Забота о себе — это не потакать своим слабостям, а создавать комфортную для себя жизнь.

