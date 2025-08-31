Міфи про турботу за себе — 3 речі, які насправді лише шкодять

Дівчина дивиться у вікно та посміхається. Фото: Pexels

Турбота про себе стала в сучасному світі чи не головним трендом. Існує чимало порад про те, як жити в гармонії з собою та спокої. Однак деякі з них — ніщо більше, ніж просто міфи. Вони не просто не допоможуть, а навіть можуть нашкодити.

Найпоширеніші міфи про самотурботу

Міф 1. Варто робити лише те, що приносить задоволення

Справжня турбота про себе — це баланс між задоволенням та відповідальністю. Це означає, що варто не тільки дозволяти собі приємні дрібниці, а й робити те, що справді буде корисним у довгостроковій перспективі. Наприклад, змусити себе вийти на прогулянку, коли хочеться не вставати з дивану, чи приготувати корисну їжу замість чергового обіду на швидку руку.

Міф 2. Потрібно уникати всього, що викликає стрес

Дискомфорт може виникати не лише тоді, коли ви робите щось неправильно. Він також може бути сигналом росту. Тож не варто уникати складних розмов, змін чи викликів. Зрозумійте, що насправді ви робите — піклуєтесь про себе чи просто тікаєте від проблем. Складне рішення зараз може зробити вас щасливішою людиною в майбутньому.

Міф 3. Якщо не хочеться щось робити, значить, не потрібно

Нам не завжди хочеться робити те, що справді корисне. Однак мотивація може з'явитись вже під час дій, тож просто почніть. Наприклад, не біжіть одразу в спортзал, якщо хочете почати займатись спортом. Спробуйте хоча б із розминки — далі стане легше. Турбота про себе — це не потурати своїм слабкостям, а створювати комфортне для себе життя.

