Видео

Главная Психология Главные признаки тревожности — их нельзя игнорировать

Главные признаки тревожности — их нельзя игнорировать

Дата публикации 20 ноября 2025 07:21
обновлено: 11:31
Есть ли у вас тревожность — психологи назвали главные признаки
Расстроенная женщина. Фото: Freepik

Многие воспринимают тревожность, как нечто несерьезное. На самом же деле это опасное психологическое расстройство, которое нельзя оставлять без внимания. В противном случае оно может стать причиной серьезных проблем с психическим и физическим здоровьем.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Как понять, что у вас тревожность

Тревожность — это состояние, из-за которого страдают многие люди. Оно проявляется в том, что личность живет с постоянным ощущением угрозы и напряжения. При этом оно может быть разной интенсивности: от легкого беспокойства до серьезных панических атак. Это значительно серьезнее страха, ведь тревога является более хроническим и долговременным явлением.

Понять, что у вас тревожное расстройство, можно по нескольким основным признакам. При этом они могут иметь как психологические, так и физические проявления.

Які ознаки тривожності
Грустная девушка. Фото: Freepik

Психологические симптомы тревожности:

  • постоянное чрезмерное беспокойство;
  • беспокойство;
  • панический страх;
  • раздражительность;
  • ощущение неизбежной гибели или опасности;
  • проблемы с контролем над мыслями;
  • трудности с концентрацией внимания;
  • желание избегать вещей, которые вызывают тревогу.

Физические симптомы тревожности:

  • одышка;
  • тошнота;
  • учащенное сердцебиение;
  • головокружение;
  • расстройство желудка;
  • дрожь;
  • потливость;
  • мышечное напряжение;
  • проблемы со сном;
  • другие непонятные боли.

Чувство тревоги может быть непреодолимым и длительным, поэтому не стоит ждать, что оно исчезнет само по себе. Справиться с таким расстройством поможет специалист — психолог или психиатр. Он не просто уберет симптомы, а найдет корень проблемы.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро успокоиться и расслабиться. Психологи назвали действенные методы.

Также мы рассказывали о том, когда стресс становится опасным. Это означает, что стоит обратиться к психологу.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
