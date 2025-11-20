Есть ли у вас тревожность — психологи назвали главные признаки

Главные признаки тревожности — их нельзя игнорировать
Многие воспринимают тревожность, как нечто несерьезное. На самом же деле это опасное психологическое расстройство, которое нельзя оставлять без внимания. В противном случае оно может стать причиной серьезных проблем с психическим и физическим здоровьем.
Как понять, что у вас тревожность
Тревожность — это состояние, из-за которого страдают многие люди. Оно проявляется в том, что личность живет с постоянным ощущением угрозы и напряжения. При этом оно может быть разной интенсивности: от легкого беспокойства до серьезных панических атак. Это значительно серьезнее страха, ведь тревога является более хроническим и долговременным явлением.
Понять, что у вас тревожное расстройство, можно по нескольким основным признакам. При этом они могут иметь как психологические, так и физические проявления.
Психологические симптомы тревожности:
- постоянное чрезмерное беспокойство;
- беспокойство;
- панический страх;
- раздражительность;
- ощущение неизбежной гибели или опасности;
- проблемы с контролем над мыслями;
- трудности с концентрацией внимания;
- желание избегать вещей, которые вызывают тревогу.
Физические симптомы тревожности:
- одышка;
- тошнота;
- учащенное сердцебиение;
- головокружение;
- расстройство желудка;
- дрожь;
- потливость;
- мышечное напряжение;
- проблемы со сном;
- другие непонятные боли.
Чувство тревоги может быть непреодолимым и длительным, поэтому не стоит ждать, что оно исчезнет само по себе. Справиться с таким расстройством поможет специалист — психолог или психиатр. Он не просто уберет симптомы, а найдет корень проблемы.
