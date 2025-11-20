Есть ли у вас тревожность — психологи назвали главные признаки

Расстроенная женщина. Фото: Freepik

Многие воспринимают тревожность, как нечто несерьезное. На самом же деле это опасное психологическое расстройство, которое нельзя оставлять без внимания. В противном случае оно может стать причиной серьезных проблем с психическим и физическим здоровьем.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Как понять, что у вас тревожность

Тревожность — это состояние, из-за которого страдают многие люди. Оно проявляется в том, что личность живет с постоянным ощущением угрозы и напряжения. При этом оно может быть разной интенсивности: от легкого беспокойства до серьезных панических атак. Это значительно серьезнее страха, ведь тревога является более хроническим и долговременным явлением.

Понять, что у вас тревожное расстройство, можно по нескольким основным признакам. При этом они могут иметь как психологические, так и физические проявления.

Грустная девушка. Фото: Freepik

Психологические симптомы тревожности:

постоянное чрезмерное беспокойство;

беспокойство;

панический страх;

раздражительность;

ощущение неизбежной гибели или опасности;

проблемы с контролем над мыслями;

трудности с концентрацией внимания;

желание избегать вещей, которые вызывают тревогу.

Физические симптомы тревожности:

одышка;

тошнота;

учащенное сердцебиение;

головокружение;

расстройство желудка;

дрожь;

потливость;

мышечное напряжение;

проблемы со сном;

другие непонятные боли.

Чувство тревоги может быть непреодолимым и длительным, поэтому не стоит ждать, что оно исчезнет само по себе. Справиться с таким расстройством поможет специалист — психолог или психиатр. Он не просто уберет симптомы, а найдет корень проблемы.

