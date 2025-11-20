Відео
Головні ознаки тривожності — їх не можна ігнорувати

Головні ознаки тривожності — їх не можна ігнорувати

Дата публікації: 20 листопада 2025 07:21
Оновлено: 11:31
Чи є у вас тривожність — психологи назвали головні ознаки
Засмучена жінка. Фото: Freepik

Багато хто сприймає тривожність, як щось несерйозне. Насправді ж це небезпечний психологічний розлад, який не можна залишати без уваги. В іншому випадку він може стати причиною серйозних проблем з психічним та фізичним здоров'ям.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Як зрозуміти, що у вас тривожність

Тривожність — це стан, через який страждають багато людей. Він проявляється в тому, що особистість живе з постійним відчуттям загрози і напруги. При цьому воно може бути різної інтенсивності: від легкого неспокою до серйозних панічних атак. Це значно серйозніше за страх, адже тривога є більш хронічним і довготривалим явищем.

Зрозуміти, що у вас тривожний розлад, можна за кількома основними ознаками. При цьому вони можуть мати як психологічні, так й фізичні прояви.

Які ознаки тривожності
Сумна дівчина. Фото: Freepik

Психологічні симптоми тривожності:

  • постійне надмірне занепокоєння;
  • неспокій;
  • панічний страх;
  • дратівливість;
  • відчуття неминучої загибелі або небезпеки;
  • проблеми з контролем над думками;
  • труднощі з концентрацією уваги;
  • бажання уникати речей, які викликають тривогу.

Фізичні симптоми тривожності:

  • задишка;
  • нудота;
  • прискорене серцебиття;
  • запаморочення;
  • розлад шлунку;
  • тремтіння;
  • пітливість;
  • м'язова напруга;
  • проблеми зі сном;
  • інші незрозумілі болі.

Почуття тривоги може бути непереборним і тривалим, тож не варто чекати, що воно зникне саме по собі. Впоратися з таким розладом допоможе фахівець — психолог чи психіатр. Він не просто прибере симптоми, а знайде корінь проблеми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко заспокоїтися та розслабитися. Психологи назвали дієві методи.

Також ми розповідали про те, коли стрес стає небезпечним. Це означає, що варто звернутись до психолога.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
