Чи є у вас тривожність — психологи назвали головні ознаки

Багато хто сприймає тривожність, як щось несерйозне. Насправді ж це небезпечний психологічний розлад, який не можна залишати без уваги. В іншому випадку він може стати причиною серйозних проблем з психічним та фізичним здоров'ям.

Як зрозуміти, що у вас тривожність

Тривожність — це стан, через який страждають багато людей. Він проявляється в тому, що особистість живе з постійним відчуттям загрози і напруги. При цьому воно може бути різної інтенсивності: від легкого неспокою до серйозних панічних атак. Це значно серйозніше за страх, адже тривога є більш хронічним і довготривалим явищем.

Зрозуміти, що у вас тривожний розлад, можна за кількома основними ознаками. При цьому вони можуть мати як психологічні, так й фізичні прояви.

Психологічні симптоми тривожності:

постійне надмірне занепокоєння;

неспокій;

панічний страх;

дратівливість;

відчуття неминучої загибелі або небезпеки;

проблеми з контролем над думками;

труднощі з концентрацією уваги;

бажання уникати речей, які викликають тривогу.

Фізичні симптоми тривожності:

задишка;

нудота;

прискорене серцебиття;

запаморочення;

розлад шлунку;

тремтіння;

пітливість;

м'язова напруга;

проблеми зі сном;

інші незрозумілі болі.

Почуття тривоги може бути непереборним і тривалим, тож не варто чекати, що воно зникне саме по собі. Впоратися з таким розладом допоможе фахівець — психолог чи психіатр. Він не просто прибере симптоми, а знайде корінь проблеми.

