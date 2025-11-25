Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Екатерина Осадчая поделилась привычками, которые ведут к успеху

Екатерина Осадчая поделилась привычками, которые ведут к успеху

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 06:35
обновлено: 14:24
Привычки Екатерины Осадчей, изменившие ее жизнь — секрет успеха
Украинская ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram

Привычки — это мощный инструмент, который может как изменить жизнь в лучшую сторону, так и лишить человека шансов на успех. Полезными жизненными правилами поделилась известная украинская ведущая Екатерина Осадчая. Есть семь принципов, которых знаменитость придерживается постоянно. Эти привычки помогают достигать успеха и двигаться вперед.

Об этом Екатерина Осадчая рассказала на своей странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Полезные привычки Екатерины Осадчей

Не спешить отвечать

Первая привычка ведущей — не принимать решения в спешке, особенно в кризисных ситуациях. Осадчая советует дать себе время на то, чтобы эмоции утихли, и ответить позже, например, на следующий день.

Слушать внимательно

Еще одно правило, которое изменит жизнь к лучшему — быть внимательным человеком и не пропускать мимо ушей важную информацию.

"Как часто вы удивлялись, откуда я столько знаю. Секрет прост — надо просто слышать", — объясняет Осадчая.

Корисні звички Катерини Осадчої
Сообщение Екатерины Осадчей. Фото: скриншот

Вода вместо кофе

Еще одно правило украинской знаменитости — хотя бы иногда заменять кофе водой. Осадчая отмечает, что кофе уже давно перестал быть инструментом, который добавляет энергии, а стал простой привычкой.

Время наедине с собой

Стоит также всегда давать себе возможность быть в одиночестве. Именно тогда приходят самые неожиданные идеи, ведь в тишине слышно даже собственные мысли.

Наводить порядок

Екатерина Осадчая отмечает, что уборка может успокаивать. И иногда именно порядок в шкафу становится первым шагом к порядку в мыслях.

Позволять себе отдых

"Ресурс на работу откуда-то должен браться", — отмечает ведущая.

Она объясняет, что важно давать себе возможность отдыхать и делать это без угрызений совести. Только тогда удастся найти силы на то, чтобы двигаться вперед.

Быть доброй к себе

Екатерина Осадчая также отмечает, что стоит всегда относиться к себе с добротой и принимать собственную неидеальность. Только это поможет перестать гнаться за совершенством и позволит замечать более важные вещи.

Напомним, ранее мы писали о том, почему многим людям не хватает прагматизма. Эта черта характера сверхважна.

Также мы рассказывали о том, что на самом деле делает человека счастливым. Дело не в заработке или успехе.

психология привычки советы интересные факты Екатерина Осадчая
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации