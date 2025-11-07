Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Психологи назвали 5 привычек, что мешают достичь успеха

Психологи назвали 5 привычек, что мешают достичь успеха

Ua en ru
Дата публикации 7 ноября 2025 10:00
обновлено: 23:10
Как достичь успеха — большинству мешают эти 5 привычек
Грустная девушка. Фото: Pexels

Большинство людей стремится достичь успеха, однако годами остается на одном и том же месте. Психологи отмечают, что на это могут влиять привычки. Эти вещи портят жизнь и забирают возможности.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Какие привычки мешают достичь успеха

Сдаваться через первые трудности

Такая привычка есть у многих, и она одна из самых сокрушительных. Если опускать руки из-за каждого провала, то достичь в жизни ничего не получится. Успешные люди не боятся действовать и пробовать еще раз после неудачи. Для них это лишь опыт, который стоит принять.

Постоянная внутренняя критика

Нередко люди попадают в ловушку собственной психики, когда начинают себя критиковать. Внутренний голос постоянно повторяет им о том, что они не способны достичь чего-то и хуже других. Это убивает мотивацию и блокирует движение вперед.

Через які звички не вдається досягнути успіху
Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Выбирать сиюминутное удовольствие

Многие люди отдают предпочтение сиюминутному удовольствию вместо того, чтобы думать в долгосрочной перспективе. Например, они ежедневно тратят время на сериалы, соцсети или другие мелочи, которые на самом деле крадут возможности. Настоящий успех требует дисциплины и отказа от сиюминутных соблазнов.

Страх сделать первый шаг

Многие люди останавливаются еще на старте, ведь боятся ошибиться. Им кажется, что стоит дождаться идеального момента, однако он так и не наступает. А вот успешные люди действуют, даже если не уверены в результате.

Игнорирование своих желаний

Многие люди игнорируют собственные потребности и мечты. Они отказываются от того, что им на самом деле близко, ради навязанных желаний. Психологи советуют смотреть на жизнь реалистично и позволить себе мечтать и воплощать планы в реальность.

Напомним, ранее мы писали о том, от каких советских привычек стоит избавиться. Они до сих пор портят жизнь многим людям.

Также мы рассказывали о том, какие привычки разрушают психику. Многие даже не догадываются об их вреде.

психология привычки советы успех интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации