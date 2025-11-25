Звички Катерини Осадчої, що змінили її життя — секрет успіху

Українська ведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram

Звички — це потужний інструмент, що може як змінити життя в кращу сторону, так й позбавити людину шансів на успіх. Корисними життєвими правилами поділилась відома українська ведуча Катерина Осадча. Є сім принципів, яких знаменитість дотримується постійно. Ці звички допомагають досягати успіху й рухатися вперед.

Про це Катерина Осадча розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Корисні звички Катерини Осадчої

Не поспішати відповідати

Перша звичка ведучої — не приймати рішення поспіхом, особливо в кризових ситуаціях. Осадча радить дати собі час на те, аби емоції вщухли, й відповісти пізніше, наприклад, на наступний день.

Слухати уважно

Ще одне правило, що змінить життя на краще — бути уважною людиною й не пропускати повз вуха важливу інформацію.

"Як часто ви дивувалися, звідки я стільки знаю. Секрет простий — треба просто чути", — пояснює Осадча.

Допис Катерини Осадчої. Фото: скриншот

Вода замість кави

Ще одне правило української знаменитості — хоча б інколи замінювати каву водою. Осадча зазначає, що кава вже давно перестала бути інструментом, що додає енергії, а стала простою звичкою.

Час наодинці з собою

Варто також завжди давати собі можливість бути на самоті. Саме тоді приходять найнеочікуваніші ідеї, адже в тиші чутно навіть власні думки.

Наводити лад

Катерина Осадча зазначає, що прибирання може заспокоювати. Й інколи саме порядок у шафі стає першим кроком до порядку в думках.

Дозволяти собі відпочинок

"Ресурс на роботу звідкись має братися", — зазначає ведуча.

Вона пояснює, що важливо давати собі можливість відпочивати й робити це без докорів сумління. Лише тоді вдасться віднайти сили на те, щоб рухатись вперед.

Бути доброю до себе

Катерина Осадча також зазначає, що варто завжди ставитись до себе з добротою й приймати власну неідеальність. Лише це допоможе перестати гнатися за досконалістю й дасть змогу помічати важливіші речі.

