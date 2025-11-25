Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Катерина Осадча поділилась звичками, що ведуть до успіху

Катерина Осадча поділилась звичками, що ведуть до успіху

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 06:35
Оновлено: 14:24
Звички Катерини Осадчої, що змінили її життя — секрет успіху
Українська ведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram

Звички — це потужний інструмент, що може як змінити життя в кращу сторону, так й позбавити людину шансів на успіх. Корисними життєвими правилами поділилась відома українська ведуча Катерина Осадча. Є сім принципів, яких знаменитість дотримується постійно. Ці звички допомагають досягати успіху й рухатися вперед.

Про це Катерина Осадча розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Корисні звички Катерини Осадчої

Не поспішати відповідати

Перша звичка ведучої — не приймати рішення поспіхом, особливо в кризових ситуаціях. Осадча радить дати собі час на те, аби емоції вщухли, й відповісти пізніше, наприклад, на наступний день.

Слухати уважно

Ще одне правило, що змінить життя на краще — бути уважною людиною й не пропускати повз вуха важливу інформацію.

"Як часто ви дивувалися, звідки я стільки знаю. Секрет простий — треба просто чути", — пояснює Осадча.

Корисні звички Катерини Осадчої
Допис Катерини Осадчої. Фото: скриншот

Вода замість кави

Ще одне правило української знаменитості — хоча б інколи замінювати каву водою. Осадча зазначає, що кава вже давно перестала бути інструментом, що додає енергії, а стала простою звичкою.

Час наодинці з собою

Варто також завжди давати собі можливість бути на самоті. Саме тоді приходять найнеочікуваніші ідеї, адже в тиші чутно навіть власні думки.

Наводити лад

Катерина Осадча зазначає, що прибирання може заспокоювати. Й інколи саме порядок у шафі стає першим кроком до порядку в думках.

Дозволяти собі відпочинок

"Ресурс на роботу звідкись має братися", — зазначає ведуча.

Вона пояснює, що важливо давати собі можливість відпочивати й робити це без докорів сумління. Лише тоді вдасться віднайти сили на те, щоб рухатись вперед.

Бути доброю до себе

Катерина Осадча також зазначає, що варто завжди ставитись до себе з добротою й приймати власну неідеальність. Лише це допоможе перестати гнатися за досконалістю й дасть змогу помічати важливіші речі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому багатьом людям не вистачає прагматизму. Ця риса характеру надважлива.

Також ми розповідали про те, що насправді робить людину щасливою. Справа не в заробітку чи успіху.

психологія звички поради цікаві факти Катерина Осадча
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації