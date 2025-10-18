Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Почему взрослые дети отдаляются - неудобная правда для родителей

Почему взрослые дети отдаляются - неудобная правда для родителей

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 15:00
обновлено: 11:33
Неудобная правда для старшего поколения - о чем не желают знать родители
Родители смотрят на взрослого сына. Фото: Freepik

Взрослые дети часто начинают меньше общаться с родителями - они звонят все реже, не спешат ехать к родным на праздники и меньше рассказывают о своих планах. Часто старшее поколение считает таких детей неблагодарными. Однако психологи отмечают, что взрослые отражают в своем поведении то, что они получили от родителей в детстве.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама
Читайте также:

Почему взрослые дети меньше общаются с родителями

Личность человека формируется в детстве, когда родители имеют на него колоссальное влияние. Хотя и каждый имеет свой уникальный характер и темперамент, не стоит забывать, что отношения — это всегда взаимодействие. Если родители перекладывали на ребенка ответственность даже за малейшие проблемы и часто говорили фразу "Сам разбирайся", то во взрослой жизни он будет отвечать тем же. Поведение взрослой личности часто отражает то, что он видел и чувствовал в детстве.

Незручна правда для старшого покоління
Плохие отношения между родителями и дочерью. Фото: Freepik

Родителям стоило уделять время малышам, если они хотели бы, чтобы в старости так же уделяли время им. Если же ребенку просто замыливали глаза дорогими игрушками, то в конце концов он может поступить так же — предложить деньги, лишь бы не ехать, не помогать или не видеться. Понятие о том, что родные должны быть рядом, любить и уважать друг друга, формируют в детстве и исправить такие ошибки во взрослой жизни будет очень сложно.

Кроме того, родителям важно помнить, что взрослый ребенок — это самостоятельная личность со своей жизнью и выбором. Он может дистанцироваться ради собственного благополучия, и это абсолютно нормально. Родителям стоит проявлять уважение и терпеливость, если они хотят иметь хорошие отношения с детьми. Не нужно бояться просить прощения. Начните уделять внимание и заботу детям, даже если они взрослые. Делитесь с ними своими чувствами и мыслями и действительно работайте над отношениями.

Напомним, ранее мы писали о том, что зумеры возрождают профессию для миллениалов. Эти поколения по-разному смотрят на эту работу.

Также мы рассказывали о том, за что свекрови в СССР часто критиковали невестки. Из-за этих проблем поколения не могли найти общий язык.

дети психология поколение родители интересные факты общение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации