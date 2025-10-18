Неудобная правда для старшего поколения - о чем не желают знать родители

Родители смотрят на взрослого сына. Фото: Freepik

Взрослые дети часто начинают меньше общаться с родителями - они звонят все реже, не спешат ехать к родным на праздники и меньше рассказывают о своих планах. Часто старшее поколение считает таких детей неблагодарными. Однако психологи отмечают, что взрослые отражают в своем поведении то, что они получили от родителей в детстве.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама

Читайте также:

Почему взрослые дети меньше общаются с родителями

Личность человека формируется в детстве, когда родители имеют на него колоссальное влияние. Хотя и каждый имеет свой уникальный характер и темперамент, не стоит забывать, что отношения — это всегда взаимодействие. Если родители перекладывали на ребенка ответственность даже за малейшие проблемы и часто говорили фразу "Сам разбирайся", то во взрослой жизни он будет отвечать тем же. Поведение взрослой личности часто отражает то, что он видел и чувствовал в детстве.

Плохие отношения между родителями и дочерью. Фото: Freepik

Родителям стоило уделять время малышам, если они хотели бы, чтобы в старости так же уделяли время им. Если же ребенку просто замыливали глаза дорогими игрушками, то в конце концов он может поступить так же — предложить деньги, лишь бы не ехать, не помогать или не видеться. Понятие о том, что родные должны быть рядом, любить и уважать друг друга, формируют в детстве и исправить такие ошибки во взрослой жизни будет очень сложно.

Кроме того, родителям важно помнить, что взрослый ребенок — это самостоятельная личность со своей жизнью и выбором. Он может дистанцироваться ради собственного благополучия, и это абсолютно нормально. Родителям стоит проявлять уважение и терпеливость, если они хотят иметь хорошие отношения с детьми. Не нужно бояться просить прощения. Начните уделять внимание и заботу детям, даже если они взрослые. Делитесь с ними своими чувствами и мыслями и действительно работайте над отношениями.

Напомним, ранее мы писали о том, что зумеры возрождают профессию для миллениалов. Эти поколения по-разному смотрят на эту работу.

Также мы рассказывали о том, за что свекрови в СССР часто критиковали невестки. Из-за этих проблем поколения не могли найти общий язык.