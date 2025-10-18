Відео
Чому дорослі діти віддаляються — незручна правда для батьків

Чому дорослі діти віддаляються — незручна правда для батьків

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 15:00
Оновлено: 11:33
Незручна правда для старшого покоління — про що не бажають знати батьки
Батьки дивляться на дорослого сина. Фото: Freepik

Дорослі діти часто починають менше спілкуватись з батьками — вони телефонують все рідше, не спішать їхати до рідних на свята та менше розповідають про свої плани. Часто старше покоління вважає таких дітей невдячними. Однак психологи наголошують, що дорослі відображають у своїй поведінці те, що вони отримали від батьків у дитинстві.

Про це пише Ukr.Media.

Читайте також:

Чому дорослі діти менше спілкуються з батьками

Особистість людини формується в дитинстві, коли батьки мають на неї колосальний вплив. Хоча й кожен має свій унікальний характер і темперамент, не варто забувати, що стосунки — це завжди взаємодія. Якщо батьки перекладали на дитину відповідальність навіть за найменші проблеми та часто говорили фразу "Сам розбирайся", то у дорослому житті вона відповідатиме тим же. Поведінка дорослої особистості часто віддзеркалює те, що вона бачила та відчувала у дитинстві.

Незручна правда для старшого покоління
Погані стосунки між батьками та донькою. Фото: Freepik

Батькам варто було приділяти час малечі, якщо вони хотіли б, аби в старості так само приділяли час їм. Якщо ж дитині просто замилювали очі дорогими іграшками, то зрештою вона може вчинити так само — запропонувати гроші, аби лише не їхати, не допомагати чи не бачитись. Поняття про те, що рідні мають бути поруч, любити й поважати одне одного, формують в дитинстві й виправити такі помилки у дорослому житті буде дуже складно.

Крім того, батькам важливо пам'ятати, що доросла дитина — це самостійна особистість зі своїм життям і вибором. Вона може дистанціюватися заради власного добробуту, і це абсолютно нормально. Батькам варто проявляти повагу та терплячість, якщо вони хочуть мати хороші стосунки з дітьми. Не потрібно боятися просити вибачення. Почніть приділяти увагу і турботу дітям, навіть якщо вони дорослі. Діліться з ними своїми почуттями і думками та справді працюйте над стосунками.

діти психологія покоління батьки цікаві факти спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
