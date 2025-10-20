Что делают мужчины перед разводом — такие отношения уже не спасти

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Иногда мужчина уже принял решение о том, что он готов уйти из отношений, однако просто не решается об этом рассказать второй половинке. Психологи убеждены, что на истинные намерения партнера укажут несколько основных признаков. Если человек делает эти вещи, то союз уже обречен на крах.

Как понять, что мужчина стремится разойтись

Он постоянно критикует вас

Мужчина, который разлюбил женщину, постоянно ее критикует и пренебрежительно относится. Такой партнер начинает высмеивать недостатки второй половинки, обесценивать ее достижения или упрекать за слабости. Женщины часто воспринимают это как обычную эмоциональную усталость и надеются на то, что скоро все изменится. Однако такое отношение указывает лишь на то, что партнер уже все решил для себя.

Партнер перестал вами интересоваться

Мужчина, заинтересованный в женщине, часто звонит и пишет, если не может поддерживать прямой контакт постоянно. Он интересуется тем, как вы себя чувствуете, как прошел день или что испортило настроение. Если партнеру нет до этого дела, а дозвониться до него получается далеко не с первого раза, это указывает на его нежелание продолжать отношения.

Его жизнь начала отличаться от вашей

Один из признаков неизбежного разрыва отношений — мужчина начал проводить свободное время без вас. Например, у него появилась другая компания, в которую вас не приглашают. Или же он может пойти на встречу с друзьями и не сообщить второй половинке об этом. Психологи отмечают, что это может указывать на то, что ваши отношения действительно подошли к концу.

Вы начинаете раздражать партнера

Если между партнерами есть чувства, то вспышки раздражения в отношениях — мимолетные и незначительные. А вот когда мужчина раздражается из-за каждого вашего шага и слова — это сигнал о том, что чувств уже давно нет. Такой партнер начинает воспринимать женщину как человека, с которым у него ощутимая эмоциональная связь.

