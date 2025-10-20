Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Чоловік хоче розлучитися — як зрозуміти це з його поведінки

Чоловік хоче розлучитися — як зрозуміти це з його поведінки

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 15:00
Оновлено: 09:17
Що роблять чоловіки перед розлученням — такі стосунки вже не врятувати
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Інколи чоловік вже прийняв рішення про те, що він готовий піти зі стосунків, однак просто не наважується про це розповісти другій половинці. Психологи переконані, що на справжні наміри партнера вкажуть кілька основних ознак. Якщо чоловік робить ці речі, то союз вже приречений на крах.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Як зрозуміти, що чоловік прагне розійтися

Він постійно критикує вас

Чоловік, який розлюбив жінку, постійно її критикує та зневажливо ставиться. Такий партнер починає висміювати недоліки другої половинки, знецінювати її досягнення чи дорікати за слабкості. Жінки часто сприймають це як звичайну емоційну втому й надіються на те, що скоро все зміниться. Однак таке ставлення вказує лише на те, що партнер вже все вирішив для себе.

Партнер перестав вами цікавитись

Чоловік, що зацікавлений у жінці, часто дзвонить та пише, якщо не може підтримувати прямий контакт постійно. Він цікавиться тим, як ви почуваєтесь, як пройшов день чи що зіпсувало настрій. Якщо партнерові немає до цього діла, а додзвонитись до нього виходить далеко не з першого разу, це вказує на його небажання продовжувати стосунки.

Як зрозуміти, що чоловік хоче розійтися
Незадоволений чоловік. Фото: Pexels

Його життя почало відрізнятися від вашого

Одна з ознак неминучого розриву стосунків — чоловік почав проводити вільний час без вас. Наприклад, у нього з'явилася інша компанія, до якої вас не запрошують. Або ж він може піти на зустріч з друзями та не повідомити другій половинці про це. Психологи зазначають, що це може вказувати на те, що ваші стосунки справді добігли кінця.

Ви починаєте дратувати партнера

Якщо між партнерами є почуття, то спалахи роздратування у стосунках — швидкоплинні та незначні. А ось коли чоловік дратується через кожен ваш крок і слово — це сигнал про те, що почуттів вже давно немає. Такий партнер починає сприймати жінку як людину, з якою в нього відчутній емоційний зв'язок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робить жінка перед розлученням. Це вказує на її байдужість до партнера.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що партнер вам зраджує. На це вкажуть кілька ознак.

психологія розлучення чоловіки ознаки стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації