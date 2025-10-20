Що роблять чоловіки перед розлученням — такі стосунки вже не врятувати

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Інколи чоловік вже прийняв рішення про те, що він готовий піти зі стосунків, однак просто не наважується про це розповісти другій половинці. Психологи переконані, що на справжні наміри партнера вкажуть кілька основних ознак. Якщо чоловік робить ці речі, то союз вже приречений на крах.

Як зрозуміти, що чоловік прагне розійтися

Він постійно критикує вас

Чоловік, який розлюбив жінку, постійно її критикує та зневажливо ставиться. Такий партнер починає висміювати недоліки другої половинки, знецінювати її досягнення чи дорікати за слабкості. Жінки часто сприймають це як звичайну емоційну втому й надіються на те, що скоро все зміниться. Однак таке ставлення вказує лише на те, що партнер вже все вирішив для себе.

Партнер перестав вами цікавитись

Чоловік, що зацікавлений у жінці, часто дзвонить та пише, якщо не може підтримувати прямий контакт постійно. Він цікавиться тим, як ви почуваєтесь, як пройшов день чи що зіпсувало настрій. Якщо партнерові немає до цього діла, а додзвонитись до нього виходить далеко не з першого разу, це вказує на його небажання продовжувати стосунки.

Незадоволений чоловік. Фото: Pexels

Його життя почало відрізнятися від вашого

Одна з ознак неминучого розриву стосунків — чоловік почав проводити вільний час без вас. Наприклад, у нього з'явилася інша компанія, до якої вас не запрошують. Або ж він може піти на зустріч з друзями та не повідомити другій половинці про це. Психологи зазначають, що це може вказувати на те, що ваші стосунки справді добігли кінця.

Ви починаєте дратувати партнера

Якщо між партнерами є почуття, то спалахи роздратування у стосунках — швидкоплинні та незначні. А ось коли чоловік дратується через кожен ваш крок і слово — це сигнал про те, що почуттів вже давно немає. Такий партнер починає сприймати жінку як людину, з якою в нього відчутній емоційний зв'язок.

