Зачем на самом деле мужчины отращивают бороду — ученые выяснили

Мужчина с бородой. Фото: Pexels

В последние годы все больше мужчин отращивают бороды. Кажется, что это лишь тренд и часть образа. Однако на самом деле щетина имеет гораздо более глубокий смысл, заложенный еще с древних времен.

Об этом пишет BBC.

Что означает мужская борода

Ученые решили выяснить, для чего на самом деле мужчины отращивают бороды. Многие считают, что все это ради того, чтобы привлечь представительниц противоположного пола. Впрочем, как утверждают ученые, женщин бороды не слишком и интересуют. В частности, во время одного из исследований участницы признали более привлекательными чисто выбритых мужчин. Именно поэтому ученые сделали вывод, что ответ надо искать в другом месте.

Мужчина с бородой и в шляпе. Фото: Pexels

В конце концов выяснилось, что мужчин с бородой представители обоих полов считают старшими, сильными и более агрессивными. Такое доминирование дает им больше возможностей в поиске партнерш. Своим угрожающим видом такие личности заставляют конкурентов отступить на задний план. Этот факт, как убеждены ученые, играл важную роль как в доисторические времена, так и сегодня.

Ученые утверждают, что борода — это лучший помощник мужчин в конкурировании. Такой прием сразу позволяет женщине понять, что рядом сильный партнер. Да и сами мужчины воспринимают тех, кто имеет бороду, как соперника, с которым лучше не иметь дела.

Что еще указывает на силу мужчины

При этом борода — это не единственная черта доминирования. Мужчины также демонстрируют силу и власть можно с помощью голоса. В частности, женщины считают привлекательными мужские голоса, тембр которых немного ниже среднестатистического. А вот высокий голос, как и слишком низкий, не получает высоких оценок.

