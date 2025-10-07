Почему мужчины носят серьгу в ухе — история и значение

Мужчина с сережкой. Фото: Freepik

Серьга в ухе кажется новым и современным трендом, который лишь десятки лет назад стал популярным среди мужчин. На самом же деле этот аксессуар имеет тысячелетнюю историю, ведь серьга еще с давних времен имела сильный символический смысл.

Почему мужчины носят серьгу в одном ухе

Серьгу в одном ухе носили многие: от древних воинов и пиратов до украинских казаков и звезд шоубизнеса. И если сегодня это скорее способ самовыразиться и подчеркнуть стиль, то когда-то такой аксессуар был незаменимым и важным символом.

Аксессуар в виде мужской серьги еще в Древнем Египте и Ассирии означал статус и богатство. А вот в средневековой Европе моряки и пираты носили серьгу как оберег. Они верили, что такой аксессуар защитит их в далекой от дома дороге. К тому же золотая серьга была некой "страховкой", чтобы в случае смерти за нее могли похоронить владельца.

Серьга у казака. Фото: Instagram

Особое значение традиция носить серьгу в ухе имела в Украине. Казаки носили ее не для красоты, а как сигнал собратьям. Такой аксессуар в правом ухе означал, что это единственный сын в семье, в левом — последний мужчина в роду. Этим способом собратьям сообщали о том, что такого казака надо беречь в бою, ведь он еще должен продолжить свой род.

В XVI-XVIII веках серьги были в моде среди аристократов и королей. Это было признаком статуса и элегантности. А вот в 60-70-х годах серьга стала символом протеста и свободы. Ее носили рок-музыканты, хиппи и представители разных культур. Такой аксессуар стал способом самовыражения.

Серьга в ухе. Фото: Freepik

Сегодня же серьга в одном ухе у мужчины — это прежде всего модный выбор. Кто-то выбирает ее как символ, имеющий давнюю историю. Другие же просто пытаются таким образом выделиться.

