Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Серьга в ухе — что на самом деле означает такой мужской тренд

Серьга в ухе — что на самом деле означает такой мужской тренд

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 17:50
Почему мужчины носят серьгу в ухе — история и значение
Мужчина с сережкой. Фото: Freepik

Серьга в ухе кажется новым и современным трендом, который лишь десятки лет назад стал популярным среди мужчин. На самом же деле этот аксессуар имеет тысячелетнюю историю, ведь серьга еще с давних времен имела сильный символический смысл.

Об этом пишет РБК-Україна.

Реклама
Читайте также:

Почему мужчины носят серьгу в одном ухе

Серьгу в одном ухе носили многие: от древних воинов и пиратов до украинских казаков и звезд шоубизнеса. И если сегодня это скорее способ самовыразиться и подчеркнуть стиль, то когда-то такой аксессуар был незаменимым и важным символом.

Аксессуар в виде мужской серьги еще в Древнем Египте и Ассирии означал статус и богатство. А вот в средневековой Европе моряки и пираты носили серьгу как оберег. Они верили, что такой аксессуар защитит их в далекой от дома дороге. К тому же золотая серьга была некой "страховкой", чтобы в случае смерти за нее могли похоронить владельца.

Чому чоловіки носять сережки у вусі
Серьга у казака. Фото: Instagram

Особое значение традиция носить серьгу в ухе имела в Украине. Казаки носили ее не для красоты, а как сигнал собратьям. Такой аксессуар в правом ухе означал, что это единственный сын в семье, в левом — последний мужчина в роду. Этим способом собратьям сообщали о том, что такого казака надо беречь в бою, ведь он еще должен продолжить свой род.

В XVI-XVIII веках серьги были в моде среди аристократов и королей. Это было признаком статуса и элегантности. А вот в 60-70-х годах серьга стала символом протеста и свободы. Ее носили рок-музыканты, хиппи и представители разных культур. Такой аксессуар стал способом самовыражения.

Чому чоловіки носять сережки у вусі
Серьга в ухе. Фото: Freepik

Сегодня же серьга в одном ухе у мужчины — это прежде всего модный выбор. Кто-то выбирает ее как символ, имеющий давнюю историю. Другие же просто пытаются таким образом выделиться.

Напомним, ранее мы писали о том, почему мужчины отращивают длинный ноготь на мизинце. Такая привычка появилась не случайно.

Также мы рассказывали о том, зачем мужчины носят перстни. Такое украшение имеет особое значение.

психология история интересные факты символы сережки
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации