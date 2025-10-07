Чому чоловіки носять сережку у вусі — історія та значення

Чоловік з сережкою. Фото: Freepik

Сережка у вусі здається новим та сучасним трендом, який лише десятки років тому став популярним серед чоловіків. Насправді ж цей аксесуар має тисячолітню історію, адже сережка ще з давніх-давен мала сильний символічний сенс.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Чому чоловіки носять сережку в одному вусі

Сережку в одному вусі носив багато хто: від стародавніх воїнів й піратів до українських козаків та зірок шоубізнесу. І якщо сьогодні це радше спосіб самовиразитись та підкреслити стиль, то колись такий аксесуар був незамінним та важливим символом.

Аксесуар у вигляді чоловічої сережки ще у Давньому Єгипті та Ассирії означав статус та багатство. А от у середньовічній Європі моряки й пірати носили сережку як оберіг. Вони вірили, що такий аксесуар захистить їх у далекій від дому дорозі. До того ж золота сережка була такою собі "страховкою", аби у разі смерті за неї могли поховати власника.

Сережка у козака. Фото: Instagram

Особливе значення традиція носити сережку у вусі мала в Україні. Козаки носили її не для краси, а як сигнал побратимам. Такий аксесуар у правому вусі означав, що це єдиний син у сім'ї, в лівому — останній чоловік у роду. Цим способом побратимам повідомляли про те, що такого козака треба берегти в бою, адже він ще має продовжити свій рід.

У XVI-XVIII століттях сережки були в моді серед аристократів і королів. Це було ознакою статусу та елегантності. А от у 60-70-х роках сережка стала символом протесту та свободи. Її носили рок-музиканти, хіпі та представники різних культур. Такий аксесуар став способом самовираження.

Сережка у вусі. Фото: Freepik

Сьогодні ж сережка в одному вусі у чоловіка — це насамперед модний вибір. Хтось обирає її як символ, що має давню історію. Інші ж просто намагаються таким чином виділитись.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому чоловіки відрощують довгий ніготь на мізинці. Така звичка з'явилась не випадково.

Також ми розповідали про те, навіщо чоловіки носять персні. Така прикраса має особливе значення.