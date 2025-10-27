Навіщо насправді чоловіки відрощують бороду — вчені з'ясували

Чоловік з бородою. Фото: Pexels

Останніми роками все більше чоловіків відрощують бороди. Здається, що це лише тренд та частина образу. Однак насправді щетина має набагато глибший сенс, закладений ще з давніх часів.

Про це пише BBC.

Що означає чоловіча борода

Науковці вирішили з'ясувати, для чого насправді чоловіки відрощують бороди. Багато хто вважає, що все це заради того, аби привабити представниць протилежної статі. Втім, як стверджують вчені, жінок бороди не надто й цікавлять. Зокрема, під час одного з досліджень учасниці визнали привабливішими чисто поголених чоловіків. Саме тому науковці зробили висновок, що відповідь треба шукати деінде.

Чоловік з бородою та в капелюсі. Фото: Pexels

Зрештою з'ясувалося, що чоловіків з бородою представники обох статей вважають старшими, сильнішими й більш агресивними. Таке домінування дає їм більше можливостей у пошуку партнерок. Своїм загрозливим виглядом такі особистості змушують конкурентів відступити на задній план. Цей факт, як переконані вчені, відігравав важливу роль як у доісторичні часи, так і сьогодні.

Науковці стверджують, що борода — це найкращий помічник чоловіків у конкуруванні. Такий прийом одразу дає змогу жінці зрозуміти, що поруч сильний партнер. Та й самі чоловіки сприймають тих, хто має бороду, як суперника, з яким краще не мати справи.

Що ще вказує на силу чоловіка

При цьому борода — це не єдина риса домінування. Чоловіки також демонструють силу та владу можна за допомогою голосу. Зокрема, жінки вважають найпривабливішими чоловічі голоси, тембр яких є трохи нижче середньостатистичного. А от високий голос, як і надто низький, не отримує високих оцінок.

