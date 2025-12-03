Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Были ли ваши предки связаны с культом — расскажет фамилия

Были ли ваши предки связаны с культом — расскажет фамилия

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 13:04
Какие фамилии указывают на связь предков с культом — проверьте свое
Женщина молится. Фото: Freepik

Каждая украинская фамилия имеет свою историю и причину возникновения. Некоторые появлялись из-за профессии, внешности или характера людей. Другие же могли указывать на связь рода с культом.

Об этом рассказал ученый-языковед Дмитрий Бучко в своей работе "Фамилии Бойковщины и язычество восточных славян".

Реклама
Читайте также:

Какие фамилии могут указывать на связь рода с культом

Как отмечает Бучко, некоторые украинские имена рода могут быть связаны с дохристианскими культами. Речь идет о верованиях, которые ранее были популярны именно на территории современной Украины.

Ученый утверждает, что на связь с языческими культами может указывать использование в фамилии названий цветов, растений, деревьев, кустов, грибов, овощей или плодов. Речь идет о таких родовых именах:

  • Дубовый;
  • Дубицкий;
  • Дубовский;
  • Дубовец;
  • Липка;
  • Вильховый;
  • Граб;
  • Кленовый;
  • Слива;
  • Осокин;
  • Очеретяный;
  • Горошко;
  • Горохов;
  • Лобода;
  • Череда;
  • Крапива;
  • Лепеха;
  • Хмеленко;
  • Квитка;
  • Квитченко;
  • Лозовой;
  • Лозинский;
  • Качан;
  • Качанова;
  • Колосов;
  • Шишкин;
  • Тычинская;
  • Лоза;
  • Бульба;
  • Капуста;
  • Капустин;
  • Редька;
  • Буряк;
  • Огурцов;
  • Боровик;
  • Грибовский;
  • Дубовик.

Во времена язычества растения имели сакральное значение. Их считали оберегами и божественными символами. Именно поэтому людям, которые имели связь с культами, давали такое имя рода. Многие из этих фамилий до сих пор популярны в Украине, однако об их истинном происхождении знают немногие.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии появились благодаря древним профессиям. Сейчас о них уже почти забыли.

Также мы рассказывали о самых странных украинских фамилиях. Они могут рассмешить и озадачить.

психология история религия интересные факты фамилия
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации