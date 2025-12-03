Какие фамилии указывают на связь предков с культом — проверьте свое

Женщина молится. Фото: Freepik

Каждая украинская фамилия имеет свою историю и причину возникновения. Некоторые появлялись из-за профессии, внешности или характера людей. Другие же могли указывать на связь рода с культом.

Об этом рассказал ученый-языковед Дмитрий Бучко в своей работе "Фамилии Бойковщины и язычество восточных славян".

Какие фамилии могут указывать на связь рода с культом

Как отмечает Бучко, некоторые украинские имена рода могут быть связаны с дохристианскими культами. Речь идет о верованиях, которые ранее были популярны именно на территории современной Украины.

Ученый утверждает, что на связь с языческими культами может указывать использование в фамилии названий цветов, растений, деревьев, кустов, грибов, овощей или плодов. Речь идет о таких родовых именах:

Дубовый;

Дубицкий;

Дубовский;

Дубовец;

Липка;

Вильховый;

Граб;

Кленовый;

Слива;

Осокин;

Очеретяный;

Горошко;

Горохов;

Лобода;

Череда;

Крапива;

Лепеха;

Хмеленко;

Квитка;

Квитченко;

Лозовой;

Лозинский;

Качан;

Качанова;

Колосов;

Шишкин;

Тычинская;

Лоза;

Бульба;

Капуста;

Капустин;

Редька;

Буряк;

Огурцов;

Боровик;

Грибовский;

Дубовик.

Во времена язычества растения имели сакральное значение. Их считали оберегами и божественными символами. Именно поэтому людям, которые имели связь с культами, давали такое имя рода. Многие из этих фамилий до сих пор популярны в Украине, однако об их истинном происхождении знают немногие.

