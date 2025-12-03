Какие фамилии указывают на связь предков с культом — проверьте свое

Были ли ваши предки связаны с культом — расскажет фамилия
Каждая украинская фамилия имеет свою историю и причину возникновения. Некоторые появлялись из-за профессии, внешности или характера людей. Другие же могли указывать на связь рода с культом.
Об этом рассказал ученый-языковед Дмитрий Бучко в своей работе "Фамилии Бойковщины и язычество восточных славян".
Какие фамилии могут указывать на связь рода с культом
Как отмечает Бучко, некоторые украинские имена рода могут быть связаны с дохристианскими культами. Речь идет о верованиях, которые ранее были популярны именно на территории современной Украины.
Ученый утверждает, что на связь с языческими культами может указывать использование в фамилии названий цветов, растений, деревьев, кустов, грибов, овощей или плодов. Речь идет о таких родовых именах:
- Дубовый;
- Дубицкий;
- Дубовский;
- Дубовец;
- Липка;
- Вильховый;
- Граб;
- Кленовый;
- Слива;
- Осокин;
- Очеретяный;
- Горошко;
- Горохов;
- Лобода;
- Череда;
- Крапива;
- Лепеха;
- Хмеленко;
- Квитка;
- Квитченко;
- Лозовой;
- Лозинский;
- Качан;
- Качанова;
- Колосов;
- Шишкин;
- Тычинская;
- Лоза;
- Бульба;
- Капуста;
- Капустин;
- Редька;
- Буряк;
- Огурцов;
- Боровик;
- Грибовский;
- Дубовик.
Во времена язычества растения имели сакральное значение. Их считали оберегами и божественными символами. Именно поэтому людям, которые имели связь с культами, давали такое имя рода. Многие из этих фамилий до сих пор популярны в Украине, однако об их истинном происхождении знают немногие.
