Чи були ваші предки пов'язані з культом — розкаже прізвище

Чи були ваші предки пов'язані з культом — розкаже прізвище

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 13:04
Які прізвища вказують на зв'язок предків з культом — перевірте своє
Жінка молиться. Фото: Freepik

Кожне українське прізвище має свою історію та причину виникнення. Деякі з'являлися через професію, зовнішність чи характер людей. Інші ж могли вказувати на зв'язок роду з культом.

Про це розповів вчений-мовознавець Дмитро Бучко у своїй роботі "Прізвища Бойківщини та язичництво східних слов'ян".

Читайте також:

Які прізвища можуть вказувати на зв'язок роду з культом

Як зазначає Бучко, деякі українські імена роду можуть бути пов'язані з дохристиянськими культами. Йдеться про вірування, що раніше були популярними саме на території сучасної України.

Науковець стверджує, що на зв'язок з язичницькими культами може вказувати використання у прізвищі назв квітів, рослин, дерев, кущів, грибів, овочів чи плодів. Йдеться про такі родові імена:

  • Дубовий;
  • Дубицький;
  • Дубовський;
  • Дубовець;
  • Липка;
  • Вільховий;
  • Граб;
  • Кленовий;
  • Слива;
  • Осокін;
  • Очеретняний;
  • Горошко;
  • Горохов;
  • Лобода;
  • Череда;
  • Кропива;
  • Лепеха;
  • Хмеленко;
  • Квітка;
  • Квітченко;
  • Лозовий;
  • Лозинський;
  • Качан;
  • Качанова;
  • Колосов;
  • Шишкін;
  • Тичинська;
  • Лоза;
  • Бульба;
  • Капуста;
  • Капустін;
  • Редька;
  • Буряк;
  • Боровик;
  • Грибовський;
  • Дубовик.

У часи язичництва рослини мали сакральне значення. Їх вважали оберегами та божественними символами. Саме тому людям, які мали зв'язок з культами, давали таке ім'я роду. Чимало з цих прізвищ досі популярні в Україні, однак про їхнє справжнє походження знає мало хто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які прізвища з'явилися завдяки давнім професіям. Зараз про них вже майже забули.

Також ми розповідали про найбільш дивні українські прізвища. Вони можуть розсмішити та спантеличити.

психологія історія релігія цікаві факти прізвище
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
