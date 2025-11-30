Украсьте свой украинский — 7 фразеологизмов, которые стоит знать

Девушка учится. Фото: Freepik

Фразеологизмы способны сделать разговор более живым и интересным. Языковеды советуют не пренебрегать этими выражениями тем, кто хочет быть интересным собеседником. Есть несколько украинских фразеологизмов, которые стоит использовать чаще.

Лучшие фразеологизмы на украинском языке

"Не відривати очей"

Этот фразеологизм стоит использовать тогда, когда вы хотите описать пристальный взгляд. Кроме того, он может передать восхищение и любование чем-то. Например: "Цей захід сонця був таким красивим, що я не могла відірвати очей".

"Руки не доходять"

Эта фраза означает, что не хватает времени на то, чтобы сделать важное дело. Например: "Я дуже хочу почати ремонт у ванній, однак руки не доходять".

"Співати дифірамби"

Этот фразеологизм означает восхищать кого-либо или восхвалять что-то. Например: "Цей автор книги пише так, що я готова співати йому дифірамби".

"Хоч з лиця воду пий"

Такой фразеологизм можно использовать тогда, когда хочется описать что-то очень красивое или кого-то красивого. Например: "Ця дівчина славиться своєю красою — справді, хоч з лиця воду пий".

"Як у воду дивитися"

Это выражение можно использовать тогда, когда вы безосновательно предсказали что-либо или даже смогли предсказать события. Например: "Я як у воду дивився, коли казав, що ти запізнишся".

"Мов на світ народився"

Такая фраза передает душевное спокойствие, которое испытывает человек после пережитых страданий, переживаний или мучений. Например: "Після тижня хвороби зараз я почуваюсь, мов на світ народився"

"За милу душу"

Это означает, что человек сделает что-то охотно, с очень большим удовольствием. Например: "Я піду з тобою на цей концерт за милу душу"

Такие фразы могут украсить украинский язык. Мало кто их использует, однако такой речевой инструмент точно удивит собеседника.

