Головна Психологія 7 фразеологізмів, що зроблять вашу українську цікавішою

7 фразеологізмів, що зроблять вашу українську цікавішою

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 17:47
Прикрасьте свою українську — 7 фразеологізмів, які варто знати
Дівчина вчиться. Фото: Freepik

Фразеологізми здатні зробити розмову живішою й цікавішою. Мовознавці радять не нехтувати цими висловами тим, хто хоче бути цікавим співрозмовником. Є кілька українських фразеологізмів, які варто використовувати частіше.

Про це пише "24 Канал".

Кращі фразеологізми українською мовою

"Не відривати очей"

Цей фразеологізм варто використовувати тоді, коли ви хочете описати пильний погляд. Крім того, він може передати захоплення й милування чимось. Наприклад: "Цей захід сонця був таким красивим, що я не могла відірвати очей".

"Руки не доходять"

Ця фраза означає, що не вистачає часу на те, аби зробити важливу справу. Наприклад: "Я дуже хочу почати ремонт у ванній, однак руки не доходять".

"Співати дифірамби"

Цей фразеологізм означає захвалювати кого-небудь чи вихваляти щось. Наприклад: "Цей автор книги пише так, що я готова співати йому дифірамби".

"Хоч з лиця воду пий"

Такий фразеологізм можна використовувати тоді, коли хочеться описати щось дуже красиве чи когось вродливого. Наприклад: "Ця дівчина славиться своєю красою — справді, хоч з лиця воду пий".

"Як у воду дивитися"

Цей вираз можна використовувати тоді, коли ви безпідставно передбачили що-небудь чи навіть змогли пророкувати події. Наприклад: "Я як у воду дивився, коли казав, що ти запізнишся".

"Мов на світ народився"

Така фраза передає душевний спокій, який відчуває людина після пережитих страждань, переживань чи мук. Наприклад: "Після тижня хвороби зараз я почуваюсь, мов на світ народився".

"За милу душу"

Це означає, що людина зробить щось охоче, з дуже великим задоволенням. Наприклад: "Я піду з тобою на цей концерт за милу душу".

Такі фрази можуть прикрасити українську мову. Мало хто їх використовує, однак такий мовний інструмент точно здивує співрозмовника.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
