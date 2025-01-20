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Жизнь с ребенком-аутистом — щемящая история семьи из Харькова

20 января 2025 16:41
Андрей Плахонин - Редактор
Как выявить аутизм у ребенка - семья из Харькова поделилась собственной историей
Семья Коломеец. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB
Андрей Плахонин - Редактор

Диагноз расстройство спектра аутизма у ребенка может стать настоящим испытанием для родителей и родных, поскольку такие дети требуют особого подхода, больше заботы, терпения и внимания. В то же время родителям не стоит паниковать, а надо понимать, что диагноз — не приговор.

О том, как воспитывать ребенка с РСА, рассказала одна из харьковских семей.

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Так, поставить диагноз РСА может только врач-психиатр на основании осмотра ребенка, беседы с родителями и соответствующих тестов. А узнать, есть ли ребенок в группе риска, можно уже в первый год его жизни.

Главное вовремя обратиться к специалистам для работы с ребенком, тогда он сможет развить необходимые навыки, научиться социализироваться и безопасно чувствовать себя в обществе. В развитии с расстройством спектра аутизма важен каждый год, месяц и даже неделя.

Я понимаю ценность того года, который мы потеряли. Мы могли бы достичь лучших результатов сейчас", — рассказал отец сына из РСА Сергей Коломоец.

История семьи из Харькова

Для детей с расстройством война является дополнительным фактором стресса, который может вызвать регресс и потерю приобретенных навыков. Именно такая ситуация произошла в семье Коломеец, которая проживала в Харькове. Из-за регулярных взрывов и обстрелов шестилетний Матвей очень пугался, поэтому семья переехала во Львов.

По словам отца мальчика, именно в этом случае переезд негативно на него повлиял.

"Из-за войны произошел как бы регресс в развитии. Нам удалось, например, отказаться от памперсов, он уже сам приучился к горшку. А потом война, взрывы…Вот уже прошло три года, а мы с этим до сих пор на уровне 2022 года", — сказал он.

Также у мальчика снова появились проблемы с питанием: из мяса он ест только телятину, поэтому после переезда во Львов отец искал именно этот вид, потому что ребенок больше ничего не воспринимал. В то же время тяжелым опытом было новое окружение, но семье помог центр коррекционной помощи для детей ВПЛ в спектре LEVCHYK SPECTRUM HUB.

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Отец с детьми. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Так, семья Коломеец стала одной из первых посетителей хаба с открытия. Сейчас они являются примером для других родителей, как происходят чудеса благодаря своевременной и профессиональной помощи. Матвей не только ходит на коррекционные занятия, но и развивает таланты — хорошо считает и любит математику.

Это пространство является возможностью для детей с РСА получить опыт живого общения со сверстниками, взаимодействия и социализации. Родители мальчика уже видят результаты: он стал спокойнее и более уравновешенным.

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Матвей. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

История установления диагноза

Матвею уже восемь лет и благодаря своевременному обращению к специалистам и регулярным занятиям он делает значительные успехи. Отец считает, что если бы мальчик раньше получил коррекционную помощь, то прогресс был бы значительно ощутимее.

Диагноз РСА ему поставили еще до начала полномасштабного вторжения в Харькове. Он был первым ребенком, поэтому родители не сразу заметили, что что-то не так.

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Маленький Матвей. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

"Мы начали догадываться где-то с года-полутора. У него были нетипичные игры, проблемы с речью. Хотя терапевт утверждал, что он развивается нормально, согласно европейской системе. Все физические параметры — рост, вес — все было идеально. Но он довольно поздно заговорил и произносил лишь отдельные фразы", — вспомнил Сергей.

Пара наблюдала за развитием детей у родственников и увидели разницу со своим. Сначала отец искал информацию в интернете, где нашел тест, пройдя который получил подтверждение своих догадок. Он признался, что только на принятие самого факта аутизма у ребенка они с женой потратили полгода.

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Семья Коломеец. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

После обращения к специалистам, которые подтвердили РСА, в возрасте 2,5-3 лет с ребенком начали проводить регулярные занятия: АВА-терапию и работу с психологом. Также он посещал детский сад, но преподаватели не были готовы работать с таким ребенком, потому что он требует другого подхода.

За годы занятий Матвей стал более социализированным: сейчас он играет с другими детьми, активно участвует в командных играх на улице и в саду. Он является отличником центра коррекционной помощи для детей в спектре по отзывам специалистов.

Ребенок демонстрирует высокий уровень в речевом развитии и академических навыках. Также сейчас он учится в обычной общеобразовательной школе с ассистентом и активно общается со сверстниками.

Но это не было бы возможным без своевременного обращения за помощью. Поэтому для родителей детей с аутизмом очень важно не терять время на сомнения.

Первые признаки аутизма у детей

Первые проявления расстройства могут появиться уже в девять-двенадцать месяцев, но их часто не замечают из-за нехватки информации или неприятия. Если вы подозреваете РСА у ребенка, стоит обратить внимание:

  • в 9-12 месяцев: отсутствие у ребенка указательного жеста, зрительного контакта, реакции на собственное имя, лепета;
  • в два-три года: проблемы в общении со сверстниками, негативная реакция на любые изменения, непроизвольные или повторяющиеся стереотипные движения, отсутствие или задержка развития речи, длительная сосредоточенность на одном предмете.

Отец Матвея вспомнил, что помимо проблем с речью он заметил у сына нетипичные игры и зацикленность на одной игрушке.

"И если он уже включился в какой-то процесс, трудно было сместить фокус его внимания на что-то другое. Любая смена деятельности или, например, маршрута, давалась очень тяжело", — сказал он.

Напомним, в Украине впервые диагностировали метапневмовирус у семилетнего мальчика. Это произошло в Черниговской области.

Также в Украине обновили порядок и частоту медицинских осмотров для детей.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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