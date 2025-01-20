Як виявити аутизм в дитини — родина з Харкова поділилася власною історією

Родина Коломєєць. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Діагноз розлад спектра аутизму у дитини може стати справжнім випробуванням для батьків та рідних, оскільки такі діти потребують особливого підходу, більше піклування, терпіння та уваги. Водночас батькам не варто панікувати, а треба розуміти, що діагноз — не вирок.

Про те, як виховувати дитину з РСА, розповіла одна з харківських родин.

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Так, поставити діагноз РСА може лише лікар-психіатр на підставі огляду дитини, бесіди з батьками та відповідних тестів. А дізнатися, чи є дитина у групі ризику, можна вже в перший рік її життя.

Головне вчасно звернутися до спеціалістів для роботи з дитиною, тоді вона зможе розвинути найнеобхідніші навички, навчитися соціалізуватися та безпечно почуватися в суспільстві. У розвитку з розладом спектра аутизму важливий кожен рік, місяць та навіть тиждень.

"Я розумію цінність того року, що ми втратили. Ми могли б досягти кращих результатів зараз", — розповів батько сина з РСА Сергій Коломєєць.

Історія родини з Харкова

Для дітей з розладом війна є додатковим фактором стресу, який може спричинити регрес та втрату набутих навичок. Саме така ситуація сталася в родині Коломєєць, яка проживала у Харкові. Через регулярні вибухи та обстріли шестирічний Матвій дуже лякався, тому родина переїхала до Львова.

За словами батька хлопчика, саме в цьому випадку переїзд негативно на нього вплинув.

"Через війну стався ніби регрес у розвитку. Нам вдалося, наприклад, відмовитися від памперсів, він уже сам привчився до горщика. А потім війна, вибухи…Ось вже минуло три роки, а ми з цим досі на рівні 2022 року", — сказав він.

Також у хлопчика знову з'явилися проблеми з харчуванням: з м'яса він їсть лише телятину, тому після переїзду до Львова батько шукав саме цей вид, бо дитина більше нічого не сприймала. Водночас важким досвідом було нове оточення, але родині допоміг центр корекційної допомоги для дітей ВПО у спектр LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Батько з дітьми. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Так, сім’я Коломєєць стала однією з перших відвідувачів хабу з відкриття. Наразі вони є прикладом для інших батьків, як стаються дива завдяки вчасній та фаховій допомозі. Матвій не лише ходить на корекційні заняття, а розвиває таланти — добре рахує та любить математику.

Цей простір є можливістю для дітей з РСА отримати досвід живого спілкування з однолітками, взаємодії та соціалізації. Батьки хлопчика вже бачать результати: він став спокійнішим і більш врівноваженим.

Матвій. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Історія встановлення діагнозу

Матвію вже вісім років і завдяки вчасному зверненню до спеціалістів та регулярним заняттям він робить значні успіхи. Батько вважає, що аби хлопчик раніше отримав корекційну допомогу, то прогрес був би значно відчутнішим.

Діагноз РСА йому поставили ще до початку повномасштабного вторгнення у Харкові. Він був першою дитиною, тому батьки не одразу помітили, що щось не так.

Маленький Матвій. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

"Ми почали здогадуватися десь з року-півтора. У нього були нетипові ігри, проблеми з мовленням. Хоча терапевт стверджував, що він розвивається нормально, згідно з європейською системою. Усі фізичні параметри — зріст, вага — все було ідеально. Але він доволі пізно заговорив і вимовляв лише окремі фрази", — пригадав Сергій.

Пара спостерігала за розвитком дітей в родичів та побачили різницю зі своєю. Спочатку батько шукав інформацію в інтернеті, де знайшов тест, пройшовши який мав підтвердження своїх здогадок. Він зізнався, що лише на прийняття самого факту аутизму в дитини вони з дружиною витратили пів року.

Родина Коломєєць. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Після звернення до спеціалістів, які підтвердили РСА, у віці 2,5-3 років з дитиною почали проводити регулярні заняття: АВА-терапію та роботу з психологом. Також він відвідував дитячий садок, але викладачі не були готові працювати з такою дитиною, бо вона потребує іншого підходу.

За роки занять Матвій став більш соціалізованим: зараз він бавиться з іншими дітьми, бере активну участь у командних іграх надворі та в садочку. Він є відмінником центру корекційної допомоги для дітей у спектрі за відгуками фахівців.

Дитина демонструє високий рівень у мовному розвитку та академічних навичках. Також зараз він навчається у звичайній загальноосвітній школі з асистентом і активно спілкується з однолітками.

Але це не було б можливим без своєчасного звернення по допомогу. Тому для батьків дітей з аутизмом дуже важливо не втрачати час на сумніви.

Перші ознаки аутизму в дітей

Перші прояви розладу можуть з’явитися вже у дев'ять-дванадцять місяців, але їх часто не помічають через брак інформації чи неприйняття. Якщо ви підозрюєте РСА у дитини, варто звернути увагу:

у 9-12 місяців: відсутність у дитини вказівного жесту, зорового контакту, реакції на власне ім’я, лепету;

у два-три роки: проблеми у спілкуванні з однолітками, негативна реакція на будь-які зміни, мимовільні або стереотипні рухи, що повторюються, відсутність або затримка розвитку мовлення, тривала зосередженість на одному предметі.

Батько Матвія пригадав, що крім проблем з мовленням він помітив у сина нетипові ігри та зацикленість на одній іграшці.

"І якщо він вже включився в якийсь процес, важко було змістити фокус його уваги на щось інше. Будь-яка зміна діяльності або, наприклад, маршруту, давалася дуже важко", — сказав він.

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