Цены на лекарства — где чаще всего завышенная стоимость

Лекарства в аптеке. Фото: Depositphotos

С 1 марта в Украине возобновили проверки за ценами на лекарства в аптеках. Контроль осуществляет Госпродпотребслужба. За две недели в инстанцию поступило более полутысячи обращений относительно завышения цен на препараты.

Об этом сообщают в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в субботу, 15 марта.

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Завышенные цены на лекарства в Украине

Как отмечают в сообщении, менее чем за полмесяца в Госпродпотребслужбу поступило 567 жалоб. Больше всего о продаже лекарственных средств по завышенным ценам обращались в таких областях:

Харьковской,

Киевской,

Полтавской,

Закарпатской,

Запорожской,

Днепропетровской,

Одесской,

Черновицкой,

Ивано-Франковской,

Волынские,

Киеве.

На основании обращений провели более 3700 наблюдений за ценовыми колебаниями. Кроме того, согласовано проведение 210 внеплановых проверок.

"Фактически начато 52 проверки. Установлены нарушения в четырех случаях: повышение от установленных надбавок колеблются от 2% до 72%", — отмечают в Госпродпотребслужбе.

Вместе с тем, сообщают, что в целом зафиксирована тенденция к постепенному снижению цен на лекарства. Это касается, в частности, и ТОП-100 наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые производители снизили на 30%.

Напомним, украинцы, которые подписали декларацию с семейным врачом, имеют право на бесплатные медицинские услуги. Это касается также осмотра и назначения лекарств.

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