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Завышенные цены на лекарства — где фиксируют больше всего жалоб

16 марта 2025 18:43
Андрей Плахонин - Редактор
Цены на лекарства — где чаще всего завышенная стоимость
Лекарства в аптеке. Фото: Depositphotos
Андрей Плахонин - Редактор

С 1 марта в Украине возобновили проверки за ценами на лекарства в аптеках. Контроль осуществляет Госпродпотребслужба. За две недели в инстанцию поступило более полутысячи обращений относительно завышения цен на препараты.

Об этом сообщают в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в субботу, 15 марта.

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Как отмечают в сообщении, менее чем за полмесяца в Госпродпотребслужбу поступило 567 жалоб. Больше всего о продаже лекарственных средств по завышенным ценам обращались в таких областях:

  • Харьковской,
  • Киевской,
  • Полтавской,
  • Закарпатской,
  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Одесской,
  • Черновицкой,
  • Ивано-Франковской,
  • Волынские,
  • Киеве.

На основании обращений провели более 3700 наблюдений за ценовыми колебаниями. Кроме того, согласовано проведение 210 внеплановых проверок.

"Фактически начато 52 проверки. Установлены нарушения в четырех случаях: повышение от установленных надбавок колеблются от 2% до 72%", — отмечают в Госпродпотребслужбе.

Вместе с тем, сообщают, что в целом зафиксирована тенденция к постепенному снижению цен на лекарства. Это касается, в частности, и ТОП-100 наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые производители снизили на 30%.

Напомним, украинцы, которые подписали декларацию с семейным врачом, имеют право на бесплатные медицинские услуги. Это касается также осмотра и назначения лекарств.

Также мы писали о том, что в Украине внедряют реформу медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Стало известно, какие процессы уже удалось запустить.

Госпотребслужба лекарства медицина цены жалобы

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