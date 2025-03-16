Цены на лекарства — где чаще всего завышенная стоимость

Завышенные цены на лекарства — где фиксируют больше всего жалоб
С 1 марта в Украине возобновили проверки за ценами на лекарства в аптеках. Контроль осуществляет Госпродпотребслужба. За две недели в инстанцию поступило более полутысячи обращений относительно завышения цен на препараты.
Об этом сообщают в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в субботу, 15 марта.
Завышенные цены на лекарства в Украине
Как отмечают в сообщении, менее чем за полмесяца в Госпродпотребслужбу поступило 567 жалоб. Больше всего о продаже лекарственных средств по завышенным ценам обращались в таких областях:
- Харьковской,
- Киевской,
- Полтавской,
- Закарпатской,
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Одесской,
- Черновицкой,
- Ивано-Франковской,
- Волынские,
- Киеве.
На основании обращений провели более 3700 наблюдений за ценовыми колебаниями. Кроме того, согласовано проведение 210 внеплановых проверок.
"Фактически начато 52 проверки. Установлены нарушения в четырех случаях: повышение от установленных надбавок колеблются от 2% до 72%", — отмечают в Госпродпотребслужбе.
Вместе с тем, сообщают, что в целом зафиксирована тенденция к постепенному снижению цен на лекарства. Это касается, в частности, и ТОП-100 наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые производители снизили на 30%.
Напомним, украинцы, которые подписали декларацию с семейным врачом, имеют право на бесплатные медицинские услуги. Это касается также осмотра и назначения лекарств.
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