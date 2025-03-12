МСЕК в Україні — що зміниться для пацієнтів у 2025 році

Реформа МСЕК в Україні — Шмигаль пояснив, які роботи вже виконані
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про перші позитивні результати реформи медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка стартувала з 1 січня. Стало відомо, які процеси вже вдалося запустити та що зміниться внаслідок реформи.
Про це Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці Telegram.
Що передбачає реформа МСЕК
Як зазначили в Міністерстві охорони здоров’я, реформа передбачає заміну застарілої системи МСЕК на мережу з 294 багатопрофільних лікарень. До роботи залучено понад 1400 експертних команд, до складу яких входить 6,6 тисяч медичних працівників різних спеціальностей.
Шмигаль зазначає, що цифровізація процесів дозволила значно спростити бюрократичні процедури: тепер пацієнтам не потрібно збирати велику кількість довідок, оскільки необхідна інформація передається між закладами та інтегрується в інформаційні системи.
"Скоординували нашу подальшу роботу, тепер у зоні відповідальності Мінсоцполітики. Маємо напрацювати підхід, який допоможе людям отримувати широкі можливості для реабілітації та самореалізації", — заявив Шмигаль.
Які є подальші плани щодо реформи МСЕК
Наступним етапом реформи займатиметься Міністерство соціальної політики, яке має напрацювати механізм, що надасть людям більше можливостей для реабілітації та інтеграції у суспільство.
Нагадаємо, довкола роботи МСЕК у 2024 році розгорівся скандал через масові корупційні схеми, та небувалі статки у голів відомства. Так у січні 2025 року в Україні провели понад 600 обшуків, під час яких знову виявили численні випадки корупції у МСЕК, лікарнях та ТЦК.
У лютому омбудсмен України Дмитро Лубінець висловився щодо того, як оформлюватимуть статус інвалідності через ліквідацію роботи МСЕК.
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