МСЕК в Україні — що зміниться для пацієнтів у 2025 році

Перевірка стану здоров'я. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про перші позитивні результати реформи медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка стартувала з 1 січня. Стало відомо, які процеси вже вдалося запустити та що зміниться внаслідок реформи.

Про це Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці Telegram.

Читайте також:

Що передбачає реформа МСЕК

Як зазначили в Міністерстві охорони здоров’я, реформа передбачає заміну застарілої системи МСЕК на мережу з 294 багатопрофільних лікарень. До роботи залучено понад 1400 експертних команд, до складу яких входить 6,6 тисяч медичних працівників різних спеціальностей.

Шмигаль зазначає, що цифровізація процесів дозволила значно спростити бюрократичні процедури: тепер пацієнтам не потрібно збирати велику кількість довідок, оскільки необхідна інформація передається між закладами та інтегрується в інформаційні системи.

"Скоординували нашу подальшу роботу, тепер у зоні відповідальності Мінсоцполітики. Маємо напрацювати підхід, який допоможе людям отримувати широкі можливості для реабілітації та самореалізації", — заявив Шмигаль.

Які є подальші плани щодо реформи МСЕК

Наступним етапом реформи займатиметься Міністерство соціальної політики, яке має напрацювати механізм, що надасть людям більше можливостей для реабілітації та інтеграції у суспільство.

Нагадаємо, довкола роботи МСЕК у 2024 році розгорівся скандал через масові корупційні схеми, та небувалі статки у голів відомства. Так у січні 2025 року в Україні провели понад 600 обшуків, під час яких знову виявили численні випадки корупції у МСЕК, лікарнях та ТЦК.

У лютому омбудсмен України Дмитро Лубінець висловився щодо того, як оформлюватимуть статус інвалідності через ліквідацію роботи МСЕК.