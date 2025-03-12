МСЭК в Украине — что изменится для пациентов в 2025 году

Проверка состояния здоровья. Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о первых положительных результатах реформы медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которая стартовала с 1 января. Стало известно, какие процессы уже удалось запустить и что изменится в результате реформы.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил на своей странице Telegram.

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Что предусматривает реформа МСЭК

Как отметили в Министерстве здравоохранения, реформа предусматривает замену устаревшей системы МСЭК на сеть из 294 многопрофильных больниц. К работе привлечено более 1400 экспертных команд, в состав которых входит 6,6 тысячи медицинских работников различных специальностей.

Шмыгаль отмечает, что цифровизация процессов позволила значительно упростить бюрократические процедуры: теперь пациентам не нужно собирать большое количество справок, поскольку необходимая информация передается между учреждениями и интегрируется в информационные системы.

"Скоординировали нашу дальнейшую работу, теперь в зоне ответственности Минсоцполитики. Должны выработать подход, который поможет людям получать широкие возможности для реабилитации и самореализации", — заявил Шмыгаль.

Какие есть дальнейшие планы по реформе МСЭК

Следующим этапом реформы будет заниматься Министерство социальной политики, которое должно разработать механизм, предоставляющий людям больше возможностей для реабилитации и интеграции в общество.

Напомним, вокруг работы МСЭК в 2024 году разгорелся скандал из-за массовых коррупционных схем и небывалых доходов у глав ведомства. Так, в январе 2025 года в Украине провели более 600 обысков, во время которых снова обнаружили многочисленные случаи коррупции в МСЭК, больницах и ТЦК.

В феврале омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец высказался относительно того, как будут оформлять статус инвалидности из-за ликвидации работы МСЭК.