Ціни на ліки — де найчастіше фіксують завищену вартість

Ліки в аптеці. Фото: Depositphotos

З 1 березня в Україні відновили перевірки за цінами на ліки в аптеках. Контроль здійснює Держпродспоживслужба. За два тижні до інстанції надійшло понад пів тисячі звернень щодо завищення цін на препарати.

Про це повідомляють у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в суботу, 15 березня.

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Завищені ціни на ліки в Україні

Як зазначають у повідомленні, менш ніж за пів місяця до Держпродспоживслужби надійшло 567 скарг. Найбільше щодо продажу лікарських засобів за завищеними цінами звертались у таких областях:

Харківській,

Київській,

Полтавській,

Закарпатській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Одеській,

Чернівецькій,

Івано-Франківській,

Волинські,

Києві.

На підставі звернень провели понад 3700 спостережень за ціновими коливаннями. Крім того, погоджено проведення 210 позапланових перевірок.

"Фактично розпочато 52 перевірки. Встановлено порушення у чотирьох випадках: підвищення від встановлених надбавок коливаються від 2% до 72%", — зазначають у Держпродспоживслужбі.

Разом з тим, повідомляють, що загалом зафіксовано тенденцію до поступового зниження цін на ліки. Це стосується, зокрема, й ТОП-100 найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які виробники знизили на 30%.

Нагадаємо, українці, які підписали декларацію із сімейним лікарем, мають право на безоплатні медичні послуги. Це стосується також огляду та призначення ліків.

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