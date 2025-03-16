Ціни на ліки — де найчастіше фіксують завищену вартість

Завищені ціни на ліки — в яких областях фіксують найбільше скарг
З 1 березня в Україні відновили перевірки за цінами на ліки в аптеках. Контроль здійснює Держпродспоживслужба. За два тижні до інстанції надійшло понад пів тисячі звернень щодо завищення цін на препарати.
Про це повідомляють у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в суботу, 15 березня.
Завищені ціни на ліки в Україні
Як зазначають у повідомленні, менш ніж за пів місяця до Держпродспоживслужби надійшло 567 скарг. Найбільше щодо продажу лікарських засобів за завищеними цінами звертались у таких областях:
- Харківській,
- Київській,
- Полтавській,
- Закарпатській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Одеській,
- Чернівецькій,
- Івано-Франківській,
- Волинські,
- Києві.
На підставі звернень провели понад 3700 спостережень за ціновими коливаннями. Крім того, погоджено проведення 210 позапланових перевірок.
"Фактично розпочато 52 перевірки. Встановлено порушення у чотирьох випадках: підвищення від встановлених надбавок коливаються від 2% до 72%", — зазначають у Держпродспоживслужбі.
Разом з тим, повідомляють, що загалом зафіксовано тенденцію до поступового зниження цін на ліки. Це стосується, зокрема, й ТОП-100 найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які виробники знизили на 30%.
Нагадаємо, українці, які підписали декларацію із сімейним лікарем, мають право на безоплатні медичні послуги. Це стосується також огляду та призначення ліків.
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