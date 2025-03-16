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Завищені ціни на ліки — в яких областях фіксують найбільше скарг

16 березня 2025 18:43
Андрій Плахонін - Редактор
Ціни на ліки — де найчастіше фіксують завищену вартість
Ліки в аптеці. Фото: Depositphotos
Андрій Плахонін - Редактор

З 1 березня в Україні відновили перевірки за цінами на ліки в аптеках. Контроль здійснює Держпродспоживслужба. За два тижні до інстанції надійшло понад пів тисячі звернень щодо завищення цін на препарати.

Про це повідомляють у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в суботу, 15 березня.

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Як зазначають у повідомленні, менш ніж за пів місяця до Держпродспоживслужби надійшло 567 скарг. Найбільше щодо продажу лікарських засобів за завищеними цінами звертались у таких областях:

  • Харківській,
  • Київській,
  • Полтавській,
  • Закарпатській,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Одеській,
  • Чернівецькій,
  • Івано-Франківській,
  • Волинські,
  • Києві.

На підставі звернень провели понад 3700 спостережень за ціновими коливаннями. Крім того, погоджено проведення 210 позапланових перевірок. 

"Фактично розпочато 52 перевірки. Встановлено порушення у чотирьох випадках: підвищення від встановлених надбавок коливаються від 2% до 72%", — зазначають у Держпродспоживслужбі.

Разом з тим, повідомляють, що загалом зафіксовано тенденцію до поступового зниження цін на ліки. Це стосується, зокрема, й ТОП-100 найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які виробники знизили на 30%.

Нагадаємо, українці, які підписали декларацію із сімейним лікарем, мають право на безоплатні медичні послуги. Це стосується також огляду та призначення ліків.

Також ми писали про те, що в Україні впроваджують реформу медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Стало відомо, які процеси вже вдалося запустити.

Держпродспоживслужба ліки медицина ціни скарги

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