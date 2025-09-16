Видео
Заходят в города — эколог объяснил, как распознать бешеную лису

Заходят в города — эколог объяснил, как распознать бешеную лису

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 16:23
Как распознать лису с бешенством — советы эколога Русева
Лисица. Фото: Pexels

Эколог Иван Русев рассказал, как распознать лису с бешенством. В частности, по его словам, здоровое дикое животное не может близко подойти к человеку.

Об этом Иван Русев рассказал в эфире "Киев24" во вторник, 16 сентября.

Читайте также:

Опасность от лисиц

Русев говорит, что животное с бешенством не пугается людей и может быть опасным.

"Если очень близко животное подходит к человеку, то это признак того, что оно может быть зараженным бешенством, поэтому нужно держаться подальше", — подчеркнул эколог.

По его словам, таких животных небольшой процент, однако риск заражения сохраняется.

Что такое бешенство

Бешенство — это смертельно опасное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему человека и животных. Оно вызывается вирусом Rabies virus, передающимся преимущественно через укусы или слюну инфицированных животных. Чаще всего встречается у собак, лисиц, летучих мышей и кошек.

Болезнь часто заканчивается смертью, если симптомы уже проявились. Единственный эффективный способ защититься — своевременная вакцинация после укуса.

Основные симптомы бешенства у человека:

  • повышение температуры, головная боль, слабость;
  • боль, зуд или жжение в месте укуса даже после заживления;
  • тревожность, бессонница, резкие перепады настроения;
  • повышенная чувствительность к свету, звукам, сквознякам;
  • человек испытывает сильные спазмы мышц горла даже при попытке пить воду;
  • судороги, параличи, галлюцинации.

Напомним, у мужчины из Львовской области обнаружили редкую болезнь — лептоспироз. Сейчас он находится в больнице.

А с апреля по август в Украине зафиксировали 50 укусов змей. Среди пострадавших есть 15 детей.

Андрей Плахонин
Автор:
Андрей Плахонин
