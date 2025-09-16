Як розпізнати лисицю зі сказом — поради еколога Русєва

Лисиця. Фото: Pexels

Еколог Іван Русєв розповів, як розпізнати лисицю зі сказом. Зокрема, за його словами, здорова дика тварина не може близько підійти до людини.

Про це Іван Русєв розповів в ефірі "Київ24" у вівторок, 16 вересня.

Небезпека від лисиць

Русєв каже, що тварина зі сказом не лякається людей та може бути небезпечною.

"Якщо дуже близько тварина підходить до людини, то це є ознака того, що вона може бути зараженою сказом, тому потрібно триматися подалі", — наголосив еколог.

За його словами, таких тварин невеликий відсоток, однак ризик зараження зберігається.

Що таке сказ

Сказ — це смертельно небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему людини та тварин. Воно викликається вірусом Rabies virus, що передається переважно через укуси або слину інфікованих тварин. Найчастіше зустрічається в собак, лисиць, кажанів та котів.

Хвороба часто закінчується смертю, якщо симптоми вже проявилися. Єдиний ефективний спосіб захиститися — своєчасна вакцинація після укусу.

Основні симптоми сказу у людини:

підвищення температури, головний біль, слабкість;

біль, свербіж чи печіння у місці укусу навіть після загоєння;

тривожність, безсоння, різкі перепади настрою;

підвищена чутливість до світла, звуків, протягів;

людина відчуває сильні спазми м’язів горла навіть при спробі пити воду;

судоми, паралічі, галюцинації.

Нагадаємо, у чоловіка з Львівської області виявили рідкісну хворобу — лептоспіроз. Наразі він перебуває в лікарні.

А з квітня по серпень в Україні зафіксували 50 укусів змій. Серед постраждалих є 15 дітей.