Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Заходять у міста — еколог пояснив, як розпізнати лисицю зі сказом

Заходять у міста — еколог пояснив, як розпізнати лисицю зі сказом

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 16:23
Як розпізнати лисицю зі сказом — поради еколога Русєва
Лисиця. Фото: Pexels

Еколог Іван Русєв розповів, як розпізнати лисицю зі сказом. Зокрема, за його словами, здорова дика тварина не може близько підійти до людини.

Про це Іван Русєв розповів в ефірі "Київ24" у вівторок, 16 вересня.

Реклама
Читайте також:

Небезпека від лисиць

Русєв каже, що тварина зі сказом не лякається людей та може бути небезпечною.

"Якщо дуже близько тварина підходить до людини, то це є ознака того, що вона може бути зараженою сказом, тому потрібно триматися подалі", — наголосив еколог.

За його словами, таких тварин невеликий відсоток, однак ризик зараження зберігається.

Що таке сказ

Сказ — це смертельно небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему людини та тварин. Воно викликається вірусом Rabies virus, що передається переважно через укуси або слину інфікованих тварин. Найчастіше зустрічається в собак, лисиць, кажанів та котів.

Хвороба часто закінчується смертю, якщо симптоми вже проявилися. Єдиний ефективний спосіб захиститися — своєчасна вакцинація після укусу.

Основні симптоми сказу у людини:

  • підвищення температури, головний біль, слабкість;
  • біль, свербіж чи печіння у місці укусу навіть після загоєння;
  • тривожність, безсоння, різкі перепади настрою;
  • підвищена чутливість до світла, звуків, протягів;
  • людина відчуває сильні спазми м’язів горла навіть при спробі пити воду;
  • судоми, паралічі, галюцинації.

Нагадаємо, у чоловіка з Львівської області виявили рідкісну хворобу — лептоспіроз. Наразі він перебуває в лікарні.

А з квітня по серпень в Україні зафіксували 50 укусів змій. Серед постраждалих є 15 дітей.

лікарні тварини медицина небезпека укус
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації