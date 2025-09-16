Як розпізнати лисицю зі сказом — поради еколога Русєва

Заходять у міста — еколог пояснив, як розпізнати лисицю зі сказом
Еколог Іван Русєв розповів, як розпізнати лисицю зі сказом. Зокрема, за його словами, здорова дика тварина не може близько підійти до людини.
Про це Іван Русєв розповів в ефірі "Київ24" у вівторок, 16 вересня.
Небезпека від лисиць
Русєв каже, що тварина зі сказом не лякається людей та може бути небезпечною.
"Якщо дуже близько тварина підходить до людини, то це є ознака того, що вона може бути зараженою сказом, тому потрібно триматися подалі", — наголосив еколог.
За його словами, таких тварин невеликий відсоток, однак ризик зараження зберігається.
Що таке сказ
Сказ — це смертельно небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему людини та тварин. Воно викликається вірусом Rabies virus, що передається переважно через укуси або слину інфікованих тварин. Найчастіше зустрічається в собак, лисиць, кажанів та котів.
Хвороба часто закінчується смертю, якщо симптоми вже проявилися. Єдиний ефективний спосіб захиститися — своєчасна вакцинація після укусу.
Основні симптоми сказу у людини:
- підвищення температури, головний біль, слабкість;
- біль, свербіж чи печіння у місці укусу навіть після загоєння;
- тривожність, безсоння, різкі перепади настрою;
- підвищена чутливість до світла, звуків, протягів;
- людина відчуває сильні спазми м’язів горла навіть при спробі пити воду;
- судоми, паралічі, галюцинації.
Нагадаємо, у чоловіка з Львівської області виявили рідкісну хворобу — лептоспіроз. Наразі він перебуває в лікарні.
А з квітня по серпень в Україні зафіксували 50 укусів змій. Серед постраждалих є 15 дітей.
