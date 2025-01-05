Новый вирус HMPV уже в Казахстане — сколько случаев зафиксировано

Человек в защитном костюме. Фото иллюстративное: Pexels

Новый вирус HMPV (метапневмовирус) распространился в Казахстан. На данный момент в стране зафиксировано более 30 случаев заражения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана в Facebook в воскресенье, 5 января.

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HMPV в Казахстане

В Минздраве отметили, что метапневмовирус — это один из классических вирусов, циркулирующих во многих странах в течение десятков лет.

"Штаммы этого вируса обнаружены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, активно циркулируют в пространстве", — говорится в сообщении.

На данный момент выявлено более 30 случаев заражения новым китайским вирусом.

Отметим, что HMPV провоцирует тяжелые формы ОРВИ, пневмонию и бронхиолит. Вирус опасен, в частности, из-за отсутствия специфических лекарств и вакцин.

Пост Минздрава Казахстана. Фото: скриншот;

Напомним, в Китае начал распространяться новый вирус HMPV, который имеет сходства с COVID-19. Больницы страны переполнены, а количество заболевших продолжает расти.

Ранее в Конго было зафиксировано по меньшей мере 79 смертей из-за неизвестной болезни, имеющей симптомы, похожие на грипп, но с более тяжелыми последствиями.