Новий вірус HMPV вже в Казахстані — скільки випадків зафіксовано

Людина в захисному костюмі. Фото ілюстративне: Pexels

Новий вірус HMPV (метапневмовірус) поширився в Казахстан. Наразі в країні зафіксовано понад 30 випадків зараження.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я Казахстану у Facebook у неділю, 5 січня.

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У МОЗ зазначили, що метапневмовірус — це один з класичних вірусів, що циркулюють у багатьох країнах протягом десятків років.

"Штами цього вірусу виявлено і в Казахстані, поряд з іншими видами інфекцій, які в період сезонного підйому захворюваності на ГРВІ та грип, активно циркулюють у просторі", — йдеться у повідомленні.

Наразі виявлено понад 30 випадків зараження новим китайським вірусом.

Зазначимо, що HMPV провокує важкі форми ГРВІ, пневмонію та бронхіоліт. Вірус небезпечний, зокрема, через відсутність специфічних ліків та вакцин.

Допис МОЗ Казахстану. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Китаї почав ширитися новий вірус HMPV, який має подібності з COVID-19. Лікарні країни переповнені, а кількість хворих продовжує зростати.

Раніше у Конго було зафіксовано щонайменше 79 смертей через невідому хворобу, що має симптоми, схожі на грип, але з тяжчими наслідками.