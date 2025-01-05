Новий вірус HMPV вже в Казахстані — скільки випадків зафіксовано

Вірус HMPV поширився в Казахстан — скільки випадків зафіксовано
Новий вірус HMPV (метапневмовірус) поширився в Казахстан. Наразі в країні зафіксовано понад 30 випадків зараження.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я Казахстану у Facebook у неділю, 5 січня.
HMPV у Казахстані
У МОЗ зазначили, що метапневмовірус — це один з класичних вірусів, що циркулюють у багатьох країнах протягом десятків років.
"Штами цього вірусу виявлено і в Казахстані, поряд з іншими видами інфекцій, які в період сезонного підйому захворюваності на ГРВІ та грип, активно циркулюють у просторі", — йдеться у повідомленні.
Наразі виявлено понад 30 випадків зараження новим китайським вірусом.
Зазначимо, що HMPV провокує важкі форми ГРВІ, пневмонію та бронхіоліт. Вірус небезпечний, зокрема, через відсутність специфічних ліків та вакцин.
Нагадаємо, у Китаї почав ширитися новий вірус HMPV, який має подібності з COVID-19. Лікарні країни переповнені, а кількість хворих продовжує зростати.
Раніше у Конго було зафіксовано щонайменше 79 смертей через невідому хворобу, що має симптоми, схожі на грип, але з тяжчими наслідками.
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