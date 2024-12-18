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Украинцы могут бесплатно лечиться за границей — какие условия

18 декабря 2024 08:15
Андрей Плахонин - Редактор
Бесплатное лечение украинцев за границей - в Минздраве назвали условия
Врачи за границей. Иллюстративное фото: Первое медицинское объединение Львова
Андрей Плахонин - Редактор

В Украине пострадавших от войны граждан будут отправлены на лечение за границу в рамках программы медицинской эвакуации Medevac. Среди стран, которые примут украинцев, — Германия, Латвия, Польша, Нидерланды и Норвегия.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

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Программа медицинской эвакуации позволяет украинцам бесплатно получать специализированное лечение в ведущих клиниках стран Европы, что уменьшает нагрузку на систему здравоохранения Украины.

В Минздраве уточнили, что медицинская эвакуация осуществляется почти еженедельно: в ее рамках на лечение отправляют:

  • детей и взрослых, пострадавших от обстрелов;
  • пациентов с новообразованиями;
  • пациентов с редкими заболеваниями;
  • военных.

В приоритете люди в состояниях, нуждающихся в оперативном лечении вследствие обстрелов, ранений, а также осложнения таких состояний.

Известно, что в общей сложности уже эвакуировано более 5700 украинцев с минно-взрывными травмами, нуждающиеся в протезировании пациенты с онкологией. Среди последних около 750 детей.

Как отправиться на лечение за границей

Направить на лечение за границей может врач, который определяет соответствие критериям и оформляет документацию:

  • выписку с медицинской карты (форма №027/о);
  • два согласия на обработку персональных данных;
  • для военных — вывод о необходимости лечения за границей, оформленный врачом или медицинским директором госпиталя.

Для подачи заявки существует несколько вариантов:

Напомним, в последнее время украинцы массово обнаруживают в своих электронных кабинетах системы Helsi приемы к врачам, которых они не осуществляли.

Также мы писали, что с 1 января 2025 года МСЭК заменят мультидисциплинарные комиссии. Они будут работать в кластерных и сверхкластерных больницах.

Минздрав граница лечение война в Украине ранение травма

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