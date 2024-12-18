Бесплатное лечение украинцев за границей - в Минздраве назвали условия

Украинцы могут бесплатно лечиться за границей — какие условия
В Украине пострадавших от войны граждан будут отправлены на лечение за границу в рамках программы медицинской эвакуации Medevac. Среди стран, которые примут украинцев, — Германия, Латвия, Польша, Нидерланды и Норвегия.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины.
Лечение для пострадавших от войны
Программа медицинской эвакуации позволяет украинцам бесплатно получать специализированное лечение в ведущих клиниках стран Европы, что уменьшает нагрузку на систему здравоохранения Украины.
В Минздраве уточнили, что медицинская эвакуация осуществляется почти еженедельно: в ее рамках на лечение отправляют:
- детей и взрослых, пострадавших от обстрелов;
- пациентов с новообразованиями;
- пациентов с редкими заболеваниями;
- военных.
В приоритете люди в состояниях, нуждающихся в оперативном лечении вследствие обстрелов, ранений, а также осложнения таких состояний.
Известно, что в общей сложности уже эвакуировано более 5700 украинцев с минно-взрывными травмами, нуждающиеся в протезировании пациенты с онкологией. Среди последних около 750 детей.
Как отправиться на лечение за границей
Направить на лечение за границей может врач, который определяет соответствие критериям и оформляет документацию:
- выписку с медицинской карты (форма №027/о);
- два согласия на обработку персональных данных;
- для военных — вывод о необходимости лечения за границей, оформленный врачом или медицинским директором госпиталя.
Для подачи заявки существует несколько вариантов:
- через областной департамент здравоохранения;
- онлайн на сайте Минздрава в разделе "Гражданам";
- для военных — через командование Медицинских сил Украины.
Напомним, в последнее время украинцы массово обнаруживают в своих электронных кабинетах системы Helsi приемы к врачам, которых они не осуществляли.
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