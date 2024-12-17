Мертві душі та фіктивні прийоми — українці масово скаржаться на махінації у системі Helsi.me

Жінка на консультації у сімейного лікаря. Фото ілюстративне: starkon.city

Останнім часом українці масово виявляють у своїх електронних кабінетах медичної інформаційної системи Helsi прийоми до лікарів, яких вони не здійснювали. Подібні махінації з використанням особистих даних українців без їх відома трапляються по всій Україні. Причому оформленням фіктивних візитів справа не обмежується. Нерідко недобросовісні лікарі просто вигадують собі пацієнтів або навіть укладають договори з давно померлими людьми. Інколи неіснуючих пацієнтів навіть направляють на лікування в денний стаціонар, оформлюють лікарняні листи та виписують рецепти, за якими згодом отримують ліки в аптеках за державною програмою "Доступні ліки". Новини.LIVE розбиралися, навіщо лікарі вдаються до таких махінацій і скільки "коштує" один пацієнт.

Фейкові прийоми

Одразу про кілька таких випадків повідомили Новини.LIVE наші читачі. Як розповів нам киянин Валентин Лопатий, наприкінці минулого місяця він отримав повідомлення від свого сімейного лікаря про те, що йому було призначено візит для проведення низки аналізів, який він проігнорував.

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"Через якийсь час я зайшов у кабінет Helsi і побачив, що прийом відзначено як завершений. Тоді я здивувався, але не надав цьому великого значення. Але потім почав переглядати інші візити і, на свій подив, виявив ще один завершений прийом у акушера-гінеколога, до якого я, як чоловік, в принципі не міг потрапити", – розповів Новини.LIVE чоловік.

Ще однією схожою історією поділилася з нами киянка Анастасія Журавель. "У мене була декларація із сімейним лікарем, до якого я востаннє ходила на прийом у лютому 2024 року. Після цього я більше не відвідувала лікарів через систему Helsi. Лише приватних за власні гроші. Але я помітила, що у мене з'явилися завершені записи до гінеколога та іншого терапевта з тієї ж поліклініки, де була декларація", – розповіла Журавель, додавши, що в день, коли відбувся один із прийомів, за її словами, вона перебувала за кордоном.

Як виявилося, такі випадки сьогодні далеко не рідкість і спостерігаються у всіх регіонах. Одну з таких справ зараз розслідують слідчі Подільського управління поліції міста Києва. Згідно з матеріалами справи, лікар-акушер столичної поліклініки регулярно записувала до себе на прийоми пацієнтів без їхнього відома.

Аналогічні випадки мали місце і в Полтаві. "Перебуваючи на посаді лікаря-стоматолога, діючи неодноразово з метою отримання прибутку, вносив відомості в медичну інформаційну систему Helsi про відвідувачів, які фактично не приходили на прийом до лікаря", – йдеться в рішенні Жовтневого районного суду Полтави. Як зазначено у рішенні суду, лише протягом жовтня 2024 року лікар вніс у систему дані щонайменше про 8 пацієнтів, які фактично не отримували жодних медичних послуг від нього.

Іноді недобросовісні лікарі заходять ще далі й направляють нічого не підозрюючих українців на лікування у денний стаціонар або навіть виписують лікарняні листи. Що цікаво, нерідко самі пацієнти у цей час перебували за кордоном.

"У ході розслідування встановлено, що лікар-невролог, перебуваючи на своєму робочому місці, здійснила вхід у систему, де в електронному робочому кабінеті лікаря внесла завідомо неправдиві відомості про проходження лікування в стаціонарі денного перебування, а також створила медичні документи та листи непрацездатності щодо пацієнта, який у той час перебував за кордоном", – йдеться у матеріалах справи.

Переукладають декларації та підміняють номери телефонів

Окрема проблема — це декларації із сімейними лікарями. У судовому реєстрі перебуває маса справ у частині махінацій, пов'язаних з оформленням або переукладанням декларацій із сімейними лікарями.

Одна з таких історій сталася в Івано-Франківській області. "Під час перевірки законності та коректності укладання декларацій про вибір лікаря в одному з медичних закладів Івано-Франківської області, який надає первинну медичну допомогу, встановлено, що лікар уклав декларації з окремими пацієнтами, які на день укладання декларацій перебували за межами території України", – йдеться у судовому рішенні.

Втім, навіть наявність декларації з лікарем не означає, що людина захищена від можливих махінацій.

Як зазначено в рішенні Запорізького суду у подібній справі, лікарі навіть підмінюють номери телефонів, щоб пацієнти нічого не дізналися. "Встановлено, що невстановлені особи з числа медичних працівників закладу, маючи доступ до автоматизованих систем НСЗ України та медичної інформаційної системи Helsi, несанкціоновано змінюють інформацію, яка в них обробляється, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у вигляді переукладення декларацій про вибір сімейного лікаря з використанням паспортних даних пацієнтів та зміни їхніх абонентських номерів мобільного зв’язку без їхнього відома, що грубо порушує права пацієнтів на вільний вибір сімейного лікаря", – йдеться у матеріалах справи.

Мертві душі та "ліві" рецепти

Деякі недобросовісні лікарі пішли ще далі й вигадували собі пацієнтів або використовували дані померлих українців. А потім виписували на них рецепти на ліки. "Згодом вказані електронні рецепти передавалися представникам аптечних закладів, які уклали договір з НСЗУ про реімбурсацію, з метою отоварення рецептів без фактичної участі пацієнтів і видачі ліків для подальшого отримання грошових коштів у вигляді компенсації від Національної служби здоров'я України та розподілу цих коштів між учасниками групи", – йдеться у рішенні Жовтневого районного суду Дніпропетровська.

За даними слідчих, тільки ця група створила не менше 133 облікових записів пацієнтів, які заздалегідь не існують, не менше 52 облікових записів пацієнтів, для створення яких були використані ідентифікаційні номери померлих осіб, а також не менше 12 облікових записів пацієнтів з використанням даних реально існуючих людей без них згоди та відома.

Після цього із зазначеними пацієнтами було укладено фіктивні декларації з сімейним лікарем та проведено електронні "прийоми" з метою встановлення діагнозу, який дозволяв би створити електронний рецепт на ліки за державною програмою "Доступні ліки".

Скільки "коштує" пацієнт

На подібні махінації недобросовісні лікарі йдуть заради власної наживи. Річ у тому, що після реформи первинної ланки охорони здоров'я, яка проходила під гаслом "гроші йдуть за пацієнтом", сума коштів, які виділяють медичні установи, безпосередньо залежить від кількості пролікованих випадків. залежать від кількості пацієнтів, з якими підписані декларації, та кількості проведених прийомів. До речі, у рамках цієї ж реформи було збільшено мінімальну зарплату сімейних лікарів до 20 тисяч гривень.

Як повідомив у ході слідства директор однієї з поліклінік, де виявили випадки несанкціонованого втручання в систему, основна мета таких махінацій — це гроші. "Дії щодо внесення в систему Helsi даних про пацієнтів, які фактично не отримували медичні послуги, здійснювалися для збільшення фонду пацієнтів, які обслуговуються закладом, та збільшення суми коштів, які заклад отримував від НСЗУ", — розповів директор медзакладу слідчим.

За його словами, сама процедура виглядає так: коли людина приходить на прийом до лікаря, той повинен внести дані пацієнта в систему. Зазвичай людина повідомляє лікарю свої ПІБ, дату народження та номер мобільного телефону. Кожен лікар, який працює з реєстром, реєструється лікарнею і отримує власний електронний ключ терміном дії на один рік. За допомогою цього ключа лікар входить у систему.

Згідно з договором, укладеним між лікарнею та НСЗУ, заклад повинен надавати послуги третім особам, а НСЗУ, у свою чергу, виділяє кошти лікарні за надані послуги.

Договори з НСЗУ передбачають різні пакети. Найпоширеніший — це надання послуг, при якому НСЗУ аналізує кількість пролікованих пацієнтів і на основі цього здійснює фінансування.

Сума коштів, яку НСЗУ виділяє за надання медичних послуг, може становити від 200 до 1000 гривень за одного пацієнта, що отримав послуги. Що стосується декларацій, то за кожного пацієнта лікар отримує зарплату в розмірі приблизно 800 гривень на рік із застосуванням різних коефіцієнтів.