Мертвые души и фиктивные приемы — украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi.me

Женщина на приеме у семейного врача Фото иллюстративное: starkon.city

В последнее время украинцы массово обнаруживают у себя в электронных кабинетах медицинской информационной системы Helsi приемы к врачам, которые они не совершали. Подобные махинации с использованием личных данных украинцев без их ведома встречаются по всей Украине. Причем оформлением фиктивных визитов дело не ограничивается. Нередко горе-врачи просто выдумывают себе пациентов или и вовсе заключают договора с давно умершими людьми. Иногда "несуществующих" пациентов даже направляют на лечение в дневной стационар, оформляют больничные листы и выписывают рецепты, по которым в дальнейшем отоваривают лекарства в аптеках по государственной программе "Доступные лекарства". Новини.LIVE разбирались, зачем врачи идут на подобные махинации и сколько "стоит" один пациент.

Фейковые приемы

Сразу о нескольких таких случаях сообщили Новини.LIVE наши читатели. Как рассказал нам киевлянин Валентин Лопатый, в конце прошлого месяца он получил сообщение от своего семейного врача о том, что ему был назначен визит с целью проведения ряда анализов, который он проигнорировал.

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"Спустя какое-то время я зашел в кабинет Helsi и увидел, что прием отмечен как завершенный. Тогда я удивился, но не придал этому большого значения. Но потом начал просматривать другие визиты и к своему удивлению обнаружил еще один завершенный прием у акушера-гинеколога, к которому я, как мужчина, в принципе не мог попасть", – рассказал Новини.LIVE мужчина.

Еще одной похожей историей с нами поделилась киевлянка Анастасия Журавель. "У меня была декларация с семейным врачом, к которому я последний раз ходила на прием в феврале 2024 года. После этого я больше не посещала врачей через систему Helsi. Только частных за собственные деньги. Но я заметила, что у меня появились завершенные записи к гинекологу и другому терапевту из той же поликлиники, где была декларация", – рассказала Журавель, добавив, что в день, когда состоялся один из приемов, по ее словам, она находилась за границей.

Как оказалось, такие случаи сегодня далеко не редкость и наблюдаются по всех регионах. Одно из таких дел сегодня расследуют следователи Подольского управления полиции города Киева. Согласно материалам дела, врач-акушер столичной поликлиники регулярно назначала к себе на приемы пациентов без ведома последних.

Аналогичные случаи имели место и в Полтаве. "Будучи на должности врача-стоматолога, действуя неоднократно с целью получения прибыли, вносил сведения в медицинскую информационную систему Helsi о посетителях, которые фактически не приходили на прием к врачу", – говорится в решении Октябрьского районного суда Полтавы. Как указано в решении суда, только в течение октября 2024 года врач внес в систему ведомости по меньшей мере о 8 пациентах, которые фактически не получали каких-либо медицинских услуг от него.

Иногда горе-врачи идут еще дальше и отправляют ни о чем не подозревающих украинцев на лечение дневной стационар и даже выписывают больничные листы. Что любопытно, нередко, сами пациенты при этом находились в то время за границей.

"В ходе расследования установлено, что врач-невропатолог, находясь на своем рабочем месте, осуществила вход в систему, где в электронном рабочем кабинете врача внесла заведомо ложные сведения о прохождении лечения в стационаре дневного пребывания, а также создала медицинские документы и листы нетрудоспособности в отношении пациента, который в то время находился за границей", – говорится в материалах дела.

Перезаключают декларации и подменяют номера телефонов

Отдельная проблема — это декларации с семейными врачами. В судебном реестре находится масса дел в части махинаций, связанных с оформлением или перезаключением деклараций с семейными врачами. Как и в предыдущих случаях, часто они касаются людей, которые находятся за границей.

Одна из таких историй произошла в Ивано-Франковской области. "В ходе проверки законности и корректности заключения деклараций о выборе врача в одном из медицинских учреждений Ивано-Франковской области, которое предоставляет первичную медицинскую помощь, установлено, что врач заключил декларации с отдельными пациентами, которые на день заключения деклараций находились за пределами территории Украины", – говорится в судебном решении.

Впрочем, даже наличие декларации с врачем не означает, что человек защищен от возможных махинаций. Встречаются также случаи, когда врачи самостоятельно переоформляют на себя декларации с использованием паспортных данных пациентов без их ведома.

Как говорится в решении Запорожского суда по аналогичному делу, врачи даже подменяют номера телефонов, чтобы пациенты ничего не узнали. "Установлено, что неустановленные лица из числа медицинских работников учреждения, имея доступ к автоматизированным системам НСЗ Украины и медицинской информационной системе Helsi, несанкционированно изменяют обрабатываемую в них информацию, путем внесения заведомо ложных сведений в виде перезаключения деклараций о выборе семейного врача с использованием паспортных данных пациентов и изменения их абонентских номеров мобильной связи без их ведома, что грубо нарушает права пациентов на свободный выбор семейного врача", – говорится в материалах дела.

Мертвые души и "левые" рецепты

Некоторые недобросовестные врачи пошли еще дальше и выдумывали себе пациентов или использовали данные мертвых украинцев. А затем выписывали на них рецепты на лекарства. "Впоследствии указанные электронные рецепты передавались представителям аптечных учреждений, которые заключили договор с НСЗУ о реимбурсации, с целью отоваривания рецептов без фактического участия пациентов и выдачи лекарств для дальнейшего получения денежных средств в качестве компенсации от Национальной службы здоровья Украины и распределения этих средств между участниками группы", – говорится в решении Октябрьского районного суда Днепропетровска.

По данным следователей, только эта группа создала не менее 133 учетных записей заведомо несуществующих пациентов, не менее 52 учетных записей пациентов, для создания которых были использованы идентификационные номера умерших лиц, а также не менее 12 учетных записей пациентов с использованием данных реально существующих людей без их согласия и ведома.

После этого с указанными пациентами были заключены фиктивные декларации с семейным врачом и проведены электронные "приемы" с целью установления диагноза, который позволял бы создать электронный рецепт на лекарства по государственной программе "Доступные лекарства".

Сколько "стоит" пациент

На подобные махинации недобросовестные врачи идут ради собственной наживы. Дело в том, что после реформы первичного звена здравоохранения, которая проходила под лозунгом "деньги идут за пациентом", сумма средств, выделяемых медицинским учреждениям, напрямую зависит от количества пролеченных случаев. А зарплаты семейных врачей зависят от числа пациентов, с которыми подписаны декларации, и количества проведенных приемов. К слову, в рамках этой же реформы была увеличена минимальная зарплата семейных врачей до 20 тысяч гривен.

Как сообщил в ходе следствия директор одной из поликлиник, где обнаружились случаи несанкционированного вмешательства в систему, основная цель таких махинаций — это деньги. "Действия по внесению в систему Helsi данных о пациентах, которые фактически не получали медицинские услуги, осуществлялись для увеличения фонда пациентов, обслуживаемых учреждением, и увеличения суммы средств, которые учреждение получало от НСЗУ", — рассказал директор медучреждения следователям.

По его словам, сама процедура выглядит следующим образом: когда человек приходит на прием к врачу, тот должен внести данные пациента в систему. Обычно человек сообщает врачу свои ФИО, дату рождения и номер мобильного телефона. Каждый врач, работающий с реестром, регистрируется больницей и получает собственный электронный ключ сроком действия на год. С помощью этого ключа врач заходит в систему.

Согласно договору, заключенному между больницей и НСЗУ, учреждение должно предоставлять услуги третьим лицам, а НСЗУ, в свою очередь, выделяет средства больнице за оказанные услуги.

Договоры с НСЗУ предусматривают различные пакеты. Самый распространенный — предоставление услуг, при котором НСЗУ анализирует количество пролеченных пациентов и на основании этого осуществляет финансирование.

Сумма средств, выделяемых НСЗУ за оказание медицинских услуг, может составлять от 200 до 1000 гривен за одного пациента, получившего услуги. Что касается деклараций, то за каждого пациента врач получает зарплату в размере около 800 гривен в год с применением различных коэффициентов.