Перегляд інвалідності — у Раді зробили заяву щодо скасування МСЕК

Лікарі переглядають знімок пацієнта. Ілюстративне фото: depositphotos

З 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) замінять мультидисциплінарні комісії. Вони працюватимуть у кластерних та надкластерних лікарнях.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За словами Радуцького, перегляд інвалідності не торкнеться людей, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Зараз робоча група МОЗ, СБУ та ДБР перевіряє 19 тисяч справ щодо можливих фальсифікацій.

Голова комітету наголосив, що нові медичні комісії працюватимуть за оновленими правилами. Пацієнти не знатимуть, які лікарі розглядають їхні справи, а лікарі не матимуть доступу до інформації про пацієнтів. Подання документів відбуватиметься через електронну систему охорони здоров’я, що допоможе уникнути корупції. Направлення до комісій можна буде отримати від сімейного або лікуючого лікаря без проведення внутрішніх лікарських комісій.

Крім того, до "традиційних "груп інвалідності додадуть функціональний відсоток життєдіяльності, який встановлюватимуть за міжнародними стандартами після завершення реабілітації.

Раніше ми розповідали, що особи з інвалідністю мають право на пільги, що визначаються їх групою інвалідності. Однак на виплату впливає один важливий нюанс.

Нагадаємо, українці, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на різноманітні пільги та виплати від держави.