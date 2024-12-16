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Ликвидация МСЭК — будут ли пересматривать имеющуюся инвалидность

16 декабря 2024 15:02
Андрей Плахонин - Редактор
Пересмотр инвалидности — в Раде сделали заявление об отмене МСЭК
Врачи просматривают снимок пациента. Иллюстративное фото: depositphotos
Андрей Плахонин - Редактор

С 1 января 2025 года медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) заменят мультидисциплинарные комиссии. Они будут работать в кластерных и сверхкластерных больницах.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По словам Радуцкого, пересмотр инвалидности не коснется людей, получивших этот статус до 24 февраля 2022 года.

Глава комитета подчеркнул, что новые медицинские комиссии будут работать по обновленным правилам. Пациенты не будут знать, какие врачи рассматривают их дела, а врачи не будут иметь доступа к информации о пациентах. Подача документов будет осуществляться через электронную систему здравоохранения, что поможет избежать коррупции. Направление в комиссии можно будет получить от семейного или лечащего врача без проведения внутренних врачебных комиссий.

Кроме того, к "традиционным" группам инвалидности прибавят функциональный процент жизнедеятельности, который будут устанавливаться по международным стандартам после завершения реабилитации.

Ранее мы рассказывали, что лица с инвалидностью имеют право на льготы, определяемые их группой инвалидности. Однако на выплату влияет один важный нюанс.

Напомним, украинцы, получившие инвалидность в результате войны, имеют право на различные льготы и выплаты от государства.

Верховная Рада Михаил Радуцкий инвалидность лицо с инвалидностью МСЭК комисия

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