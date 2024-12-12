Пільги людям з інвалідністю — якою буде підтримка у 2025 році

Людина в інвалідному візку. Фото: Pexels

Українці, які отримали інвалідність унаслідок війни, можуть розраховувати на отримання певних пільг від держави. Тож важливо знати, на яку саме підтримку можуть сподіватися громадяни.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як держава опікується такими людьми.

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Які пільги отримують люди з інвалідністю

Житлові пільги та позачергове обслуговування осіб з інвалідністю. Насамперед зауважимо, що пільги людям з інвалідністю внаслідок війни надаються на підставі Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Так, громадяни з інвалідністю отримують житло у порядку та на умовах, які описані у чинному законодавстві. При цьому особи з інвалідністю та сім'ї, в яких є діти з інвалідністю, наділені переважним правом на поліпшення житлових умов.

Водночас українці, яким визначили інвалідність I та II груп, позачергово обслуговуються:

в касах міського та міжміського транспорту;

на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Пільги на транспорт. Особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю), безплатно їздять у пасажирському транспорті в містах (крім таксі), але якщо мають при собі посвідчення чи довідку.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю), мають право платити за проїзд на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, морського, внутрішнього водного та автомобільного транспорту наполовину менше від встановленої вартості в період з 1 жовтня по 15 травня.

Пільги на безплатне лікування. Особи з інвалідністю, яким держава нараховує мінімальну пенсію або соцдопомогу, яку призначають замість пенсійних виплат, діти з інвалідністю мають право на безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.

В осіб з інвалідністю I і II груп є змога отримувати ліки за рецептами та платити лише половину їх вартості, якщо лікування відбувається амбулаторно.

Натомість особи з інвалідністю і діти з інвалідністю, якщо мають відповідні медичні показання, можуть не платити за санаторно-курортні путівки.

Соцдопомога. Особа з інвалідністю, яка не одержує пенсію та постійно проживає на території України, має право на державну соціальну допомогу. Державна соціальна допомога на догляд призначається:

особам з інвалідністю внаслідок війни серед військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності;

особам з інвалідністю I групи;

особам з інвалідністю II або III групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду.

До речі, держава продовжує надавати активну підтримку захисникам та членам їхніх сімей. Наприклад, дружини учасників бойових дій користуються деякими соціальними гарантіями.

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