Пільги людям з інвалідністю — якою буде підтримка у 2025 році

Льготы людям с инвалидностью из-за войны — что будет в 2025
Украинцы, получившие инвалидность в результате войны, могут рассчитывать на получение определенных льгот от государства. Поэтому важно знать, на какую поддержку могут надеяться граждане.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как государство опекает такими людьми.
Какие льготы получают люди с инвалидностью
Жилищные льготы и сервис без очередей для граждан с инвалидностью. В первую очередь отметим, что льготы людям с инвалидностью в результате войны предоставляются на основании Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Так, граждане с инвалидностью получают жилье в порядке и на условиях, описанных в действующем законодательстве. При этом лица с инвалидностью и семьи, у которых есть дети с инвалидностью, наделены преимущественным правом улучшения жилищных условий.
В то же время украинцы, которым определили инвалидность I и II групп, вне очереди обслуживаются:
- в кассах городского и междугороднего транспорта;
- на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, предоставляющих любые услуги населению.
Льготы на транспорт. Лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, сопровождающего лицо с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью), бесплатно ездят в пассажирском транспорте городах (кроме такси), но если у них есть удостоверение или справка.
Лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, сопровождающего лицо с инвалидностью или ребенка с инвалидностью), имеют право платить за проезд на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта наполовину меньше от установленной стоимости в период с 1 октября по 15 мая
Льготы на бесплатное лечение. Лица с инвалидностью, которым государство начисляет минимальную пенсию или соцпомощь, назначаемую вместо пенсионных выплат, дети с инвалидностью имеют право на бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения.
У лиц с инвалидностью I и II групп есть возможность получать лекарства по рецептам и платить только половину их стоимости, если лечение происходит амбулаторно.
Вместо этого лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, если имеют соответствующие медицинские показания, могут не платить за санаторно-курортные путевки.
Соцпомощь. Гражданин с инвалидностью, который не получает пенсию и постоянно проживает на территории Украины, имеет право на государственную социальную помощь. Государственная социальная помощь по уходу назначается:
- лицам с инвалидностью в результате войны среди военнослужащих и других лиц, которым назначены пенсии по инвалидности;
- лицам с инвалидностью I группы;
- лицам с инвалидностью II или III группы, которые являются одинокими и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Кстати, государство продолжает оказывать активную поддержку защитникам и членам их семей. К примеру, жены участников боевых действий пользуются некоторыми социальными гарантиями.
Также мы рассказывали, кто в Украине может оформить статус "ребенок войны" и какие льготы предоставляются гражданам.
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