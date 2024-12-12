Пільги людям з інвалідністю — якою буде підтримка у 2025 році

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Льготы людям с инвалидностью из-за войны — что будет в 2025

12 декабря 2024 06:20
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
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Человек в инвалидной коляске. Фото: Pexels
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинцы, получившие инвалидность в результате войны, могут рассчитывать на получение определенных льгот от государства. Поэтому важно знать, на какую поддержку могут надеяться граждане.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как государство опекает такими людьми.

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Какие льготы получают люди с инвалидностью

Жилищные льготы и сервис без очередей для граждан с инвалидностью. В первую очередь отметим, что льготы людям с инвалидностью в результате войны предоставляются на основании Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Так, граждане с инвалидностью получают жилье в порядке и на условиях, описанных в действующем законодательстве. При этом лица с инвалидностью и семьи, у которых есть дети с инвалидностью, наделены преимущественным правом улучшения жилищных условий.

В то же время украинцы, которым определили инвалидность I и II групп, вне очереди обслуживаются:

  • в кассах городского и междугороднего транспорта;
  • на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, предоставляющих любые услуги населению.

Льготы на транспорт. Лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, сопровождающего лицо с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью), бесплатно ездят в пассажирском транспорте городах (кроме такси), но если у них есть удостоверение или справка.

Лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, сопровождающего лицо с инвалидностью или ребенка с инвалидностью), имеют право платить за проезд на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта наполовину меньше от установленной стоимости в период с 1 октября по 15 мая

Льготы на бесплатное лечение. Лица с инвалидностью, которым государство начисляет минимальную пенсию или соцпомощь, назначаемую вместо пенсионных выплат, дети с инвалидностью имеют право на бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения.

У лиц с инвалидностью I и II групп есть возможность получать лекарства по рецептам и платить только половину их стоимости, если лечение происходит амбулаторно.

Вместо этого лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, если имеют соответствующие медицинские показания, могут не платить за санаторно-курортные путевки.

Соцпомощь. Гражданин с инвалидностью, который не получает пенсию и постоянно проживает на территории Украины, имеет право на государственную социальную помощь. Государственная социальная помощь по уходу назначается:

  • лицам с инвалидностью в результате войны среди военнослужащих и других лиц, которым назначены пенсии по инвалидности;
  • лицам с инвалидностью I группы;
  • лицам с инвалидностью II или III группы, которые являются одинокими и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Кстати, государство продолжает оказывать активную поддержку защитникам и членам их семей. К примеру, жены участников боевых действий пользуются некоторыми социальными гарантиями.

Также мы рассказывали, кто в Украине может оформить статус "ребенок войны" и какие льготы предоставляются гражданам.

выплаты инвалидность льготы соцвыплаты война в Украине

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