Безплатне лікування українців за кордоном — в МОЗ назвали умови

Лікарі за кордоном. Ілюстративне фото: Перше медичне об'єднання Львова

В Україні постраждалих від війни громадян відправлять на лікування за кордон в межах програми медичної евакуації Medevac. Серед країн, які приймуть українців, — Німеччина, Латвія, Польща, Нідерланди та Норвегія.

Про це повідомила пресслужба МОЗ України.

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Програма медичної евакуації дозволяє українцям безоплатно отримувати спеціалізоване лікування у провідних клініках країн Європи, що зменшує навантаження на систему охорони здоров’я України.

У МОЗ уточнили, що медична евакуація здійснюється майже щотижня: в її рамках на лікування відправляють:

дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів;

пацієнтів з новоутвореннями;

пацієнтів з рідкісними хворобами;

військових.

У пріоритеті люди в станах, які потребують оперативного лікування внаслідок обстрілів, поранень, а також ускладнення таких станів.

Відомо, що загалом вже евакуйовано понад 5700 українців з мінно-вибуховими травмами, ті, хто потребує протезування, пацієнти з онкологією. Серед останніх близько 750 дітей.

Як податися на лікування за кордоном

Направити на лікування за кордоном може лікар, який визначає відповідність критеріям і оформляє документацію:

виписку з медичної карти (форма №027/о);

дві згоди на обробку персональних даних;

для військових — висновок про необхідність лікування за кордоном, оформлений лікарем або медичним директором шпиталю.

Для подання заявки існують кілька варіантів:

через обласний департамент охорони здоров’я;

онлайн на сайті МОЗ у розділі "Громадянам";

для військових — через командування Медичних сил України.

Нагадаємо, останнім часом українці масово виявляють у своїх електронних кабінетах системи Helsi прийоми до лікарів, яких вони не здійснювали.

Також ми писали, що з 1 січня 2025 року МСЕК замінять мультидисциплінарні комісії. Вони працюватимуть у кластерних та надкластерних лікарнях.