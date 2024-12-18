Безплатне лікування українців за кордоном — в МОЗ назвали умови

Українці можуть безплатно лікуватися за кордоном — які умови
В Україні постраждалих від війни громадян відправлять на лікування за кордон в межах програми медичної евакуації Medevac. Серед країн, які приймуть українців, — Німеччина, Латвія, Польща, Нідерланди та Норвегія.
Про це повідомила пресслужба МОЗ України.
Лікування для постраждалих від війни
Програма медичної евакуації дозволяє українцям безоплатно отримувати спеціалізоване лікування у провідних клініках країн Європи, що зменшує навантаження на систему охорони здоров’я України.
У МОЗ уточнили, що медична евакуація здійснюється майже щотижня: в її рамках на лікування відправляють:
- дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів;
- пацієнтів з новоутвореннями;
- пацієнтів з рідкісними хворобами;
- військових.
У пріоритеті люди в станах, які потребують оперативного лікування внаслідок обстрілів, поранень, а також ускладнення таких станів.
Відомо, що загалом вже евакуйовано понад 5700 українців з мінно-вибуховими травмами, ті, хто потребує протезування, пацієнти з онкологією. Серед останніх близько 750 дітей.
Як податися на лікування за кордоном
Направити на лікування за кордоном може лікар, який визначає відповідність критеріям і оформляє документацію:
- виписку з медичної карти (форма №027/о);
- дві згоди на обробку персональних даних;
- для військових — висновок про необхідність лікування за кордоном, оформлений лікарем або медичним директором шпиталю.
Для подання заявки існують кілька варіантів:
- через обласний департамент охорони здоров’я;
- онлайн на сайті МОЗ у розділі "Громадянам";
- для військових — через командування Медичних сил України.
Нагадаємо, останнім часом українці масово виявляють у своїх електронних кабінетах системи Helsi прийоми до лікарів, яких вони не здійснювали.
Також ми писали, що з 1 січня 2025 року МСЕК замінять мультидисциплінарні комісії. Вони працюватимуть у кластерних та надкластерних лікарнях.
Читайте Новини.LIVE!